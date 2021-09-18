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Названы 5 продуктов, которые категорически нельзя замораживать

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Названы 5 продуктов, которые категорически нельзя замораживать
Фото: pixabay.com
У многих граждан принято хранить в морозилке полуфабрикаты – они могут лежать в холодильнике по несколько месяцев, но некоторые продукты питания класть в морозилку категорически нельзя, сообщает «Рамблер». Если данные продукты класть в морозилку, то они потеряют свои полезные свойства и даже могут стать токсичными.

Картофельное пюре, если его заморозить, конечно, в яд не превратится, но свой вкус потеряет.

Арбуз нельзя замораживать по той причине, что находящаяся в нем жидкость при замораживании сужается в размере и нарушает структуру продукта, из-за чего он становится склизким, и совсем не хрустящим и не сочным – есть такое желания нет совсем.

Категорически нельзя замораживать кофе – оно потеряет свой запах, пропитается запахом других продуктов, да еще испортится из-за влаги в холодильнике. Вообще кофе надо хранить в теплом и сухом месте. А вот погружение в морозилку автоматически означает порчу продукта.

Нельзя замораживать соусы и мягкие сыры, если они состоят из сливок, мук и крахмала. Они расслоятся и поменяют свою консистенцию. Вообще их рекомендуется хранить в холодильнике не более недели.

Авокадо нельзя класть в морозилку, так как этот нежный фрукт мигом потеряет свою мягкую текстуру. И вообще хранить авокадо в холодильнике можно не более 1-2 дней.


Источник: mk.ru
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