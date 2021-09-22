Семьи кандасов из Ирана прибыли в Северо-Казахстанскую область

Семьям кандасов предоставили арендованное жилье. К примеру, в селе Николаевка в 120 километрах от Петропавловска построили 30 домов для участников программы "Еңбек". В них поселят часть этнических казахов.
20 семей с детьми проделали долгий путь, прежде чем добраться до места постоянного проживания. Из Ирана в Актау, из Актау в Нур-Султан, и оттуда уже на север. Их расселили в трех населенных пунктах: Петровке и Николаевке Есильского района, а также в Сергеевке района Шал акына.
"Ощущения непередаваемые. Я счастлив, что приехал на родину своих предков. Супруга тоже рада. Хотим, чтобы дети знали свой родной язык, свою культуру сохранили. Поэтому приняли решение переехать сюда. Хоть и холодно на улице, но на душе тепло", - рассказал кандас Нажиб Казак, переехавший в Казахстан с четырьмя детьми.
В Николаевке 10 семей кандасов из Ирана поселили на одной улице. Они должны будут оформить гражданство и найти работу. Некоторые планируют заняться собственным делом.
"Среди приезжих (61 человек) в большей степени мужчины, это механизаторы, сварщики, строители, врач есть. Среди женщин в большей степени швеи, занимаются обработкой шерсти, в дальнейшем планируют создать более 20 рабочих мест по обработке шерсти и производству ковров в национальном стиле", - сообщил руководитель областного филиала Всемирной ассоциации казахов Арман Суюндыков.
В акимате Есильского района говорят, что кандасам окажут содействие в изучении казахского языка и правописании. Для этого будут организованы бесплатные занятия три раза в неделю. В Николаевке и Петровке смешанные школы обучения, поэтому в этом плане вопрос решаемый, они будут учиться на родном языке.
Напомним, что 15 сентября в Мангистаускую область прилетел самолет с 53 кандасами из Ирана.
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