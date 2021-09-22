«Будет еще одна». Президент США призвал готовиться к следующей пандемии

Преодоление климатического кризиса, пандемии нового коронавируса и других вызовов нынешнего десятилетия определит все будущее человечества. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на ТАСС.



«Это – срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», – отметил Джо Байден, для которого это выступление на ГА ООН стало первым на посту американского лидера.



Он говорил про пандемию и кризис, вызванный изменением климата.



«Мы должны работать вместе, чтобы спасать жизни, бороться с COVID-19 повсюду и предпринять необходимые шаги, чтобы подготовиться к следующей пандемии, поскольку будет еще одна. Когда мы не используем имеющиеся в нашем распоряжении средства, опасные штаммы приобретают более смертельный характер. Мы сталкиваемся с угрозой изменения климата, который, как мы все знаем, уже опустошает каждую часть нашего мира экстремальными погодными условиями», – добавил президент США.



Он добавил, что США переключают внимание с «войн прошлого» на проблемах настоящего, включая кибербезопасность и права человека и противостояние терроризму в его нынешнем виде.



«Вместо того чтобы продолжать вести войны прошлого, мы обращаем пристальное внимание и выделяем наши ресурсы на (противостояние) вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее: завершить эту пандемию, дать ответ на климатический кризис, регулировать сдвиги в глобальной расстановке сил, формировать мировые правила по таким жизненно важным вопросам, как кибербезопасность, новые возникающие технологии, а также противостоять угрозе терроризма в ее нынешнем виде», – сказал он.



США будут опираться на многосторонние институты в своей внешней политике, мир должен работать вместе.



«Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане. И по мере того, как мы заканчиваем этот период непрекращающейся войны, мы открываем новую эру – (эру) неустанной дипломатии, использования силы нашей помощи на цели развития, (...) обновления и защиты демократии», – сказал он.



«По мере того, как США переключают свое внимание на приоритеты и регионы мира, такие как регионы Индийского и Тихого океанов, которые наиболее важны сегодня и завтра, мы будем делать это с нашими союзниками и партнерами посредством сотрудничества в многосторонних институтах, таких как ООН, (будем) наращивать нашу коллективную мощь и скорость, наш прогресс в реагировании на глобальные вызовы», – продолжил Джо Байден.



Американский лидер при этом подчеркнул, что для достижения успеха страны мира должны работать вместе.



«Основополагающая истина XXI века для каждой из наших стран и мирового сообщества в целом заключается в том, что наш собственный успех также тесно связан с успехом других. (...) Чтобы принести пользу нашему собственному народу, мы также должны тесно взаимодействовать с остальным миром. (...) Наша безопасность, наше процветание и наши свободы взаимосвязаны, полагаю, как никогда раньше. Так что я думаю, что мы должны работать вместе, как никогда раньше», – заявил президент США.



США восстанавливают и перестраивают работу с союзниками, в том числе в НАТО и с ЕС.



«Мы вновь выстраиваем наши союзы, вносим новую жизнь в партнерства, – сказал он. – Мы подтверждаем нашу священную приверженность пятой статье устава НАТО, работаем с нашими союзниками над новой стратегической концепцией. Мы обновляем наше взаимодействие с Европейским союзом по всему спектру важных вопросов, стоящих перед миром».



Джо Байден подчеркнул, что успех одной страны прочно зависит от того, насколько успешны другие страны.



«Ради блага собственного народа мы должны тесно взаимодействовать с остальным миром, ради нашего будущего мы должны работать с нашими партнерами. Наша безопасность, преуспевание и свобода связаны так, как никогда прежде», – добавил он.



Отношения США с союзниками подвергаются критике на фоне осуществленного вывода войск из Афганистана и заключения Вашингтоном оборонного соглашения AUCUS с Великобританией и Австралией в ущерб Франции.



Нынешняя администрация США намерена использовать военную силу на мировой арене лишь как крайнее средство, заверил Байден.



«США продолжат защищать себя, своих союзников и свои интересы от атак, в том числе террористических угроз, учитывая, что мы готовы использовать силу при необходимости. Но для защиты наших жизненно важных национальных ценностей, в том числе от продолжающихся угроз, миссия должна быть ясной и достижимой, – сказал он. – (...) Военная сила США должна быть крайним средством, не первым. Сила не должна использоваться для решения любой проблемы, которую мы видим в мире».



По словам президента США, ряд проблем в мире не решить даже силой оружия.



«Бомбы и снаряды не защитят нас от COVID-19 или его будущих вариантов», – отметил Джо Байден.



Мировое сообщество должно создать новый механизм финансирования глобальной безопасности в сфере здравоохранения.



По словам Джо Байдена, борьба с пандемией должна опираться на доверие к ученым, а также отражать политическую волю.



«Необходимо действовать немедленно, чтобы добиться ускорения вакцинации, а также расширить доступ к кислороду, тестам и лекарствам, – указал президент США. – Что же касается будущего, то нам необходимо создать новый механизм финансирования усилий по обеспечению безопасности в сфере здравоохранения».



«Что же касается будущего, то нам необходимо создать новый механизм финансирования усилий по обеспечению безопасности в сфере здравоохранения», – подчеркнул Джо Байден.



По его словам, это дополнит существующие ныне инструменты оказания помощи, а также отслеживания и предотвращения будущих эпидемий.



Администрация США рассчитывает вдвое увеличить помощь развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом.



«В апреле я объявил, что Соединенные Штаты удвоят госфинансирование для оказания международной помощи развивающимся странам в преодолении климатического кризиса. И сегодня я с гордостью объявляю, что мы будем работать с Конгрессом, чтобы снова удвоить эту цифру, в том числе и на усилия в области адаптации. (...) При нашей дополнительной поддержке вместе с увеличением (в рамках этой помощи) частного капитала и другими донорами мы сможем достичь цели по мобилизации 100 млрд долларов США на поддержку действий в области климата в развивающихся странах», – отметил Джо Байден



По мнению президента, такой шаг «сделает Соединенные Штаты лидером» среди стран, выделяющих из своего бюджета средства на оказание помощи другим в сфере борьбы с изменением климата.



«Мы должны поддерживать страны и людей, которые страдают больше всего и у которых меньше всего ресурсов, чтобы помочь себе адаптироваться (к условиям изменяющегося климата)», – добавил он.



При этом, по мнению хозяина Белого дома, меры по борьбе с изменением климата дают «шанс для каждой из стран инвестировать в себя и свое будущее».



«Это отличная возможность создать хорошо оплачиваемые рабочие места для работников в каждой из наших стран и стимулировать долгосрочный экономический рост, улучшить качество жизни всех наших людей», – считает американский лидер.



США выступают за разработку единых правил безопасного поведения государств в киберпространстве, заверяет Джо Байден.



«Мы укрепляем нашу критически важную инфраструктуру (на предмет защиты) от кибератак, (...) работаем над установлением четких правил поведения для всех стран, когда речь идет о кибепространстве», – сказал он.



США оставляют за собой право «ответить решительно» на кибератаки, представляющие существенную угрозу им и их союзникам.



«Мы оставляем за собой право решительно отвечать на кибератаки, которые угрожают нашему народу, нашим союзникам или нашим интересам», – сказал Джо Байден.



«Мы (...) вступаем в новую эру – эру новых технологий и возможностей, которые потенциально могут изменить каждый аспект человеческого существования. От всех нас зависит, расширяют ли эти технологии возможности людей или же усиливают репрессии», – добавил Джо Байден.



США не стремятся развязать новую холодную войну и не хотят видеть мир расколотым на «жесткие блоки».



«Все ответственные силы в мире, на мой взгляд, должны осторожно выстраивать свои отношения таким образом, чтобы мы не скатились от ответственного соперничества в конфликт, – отметил он. – США будут соперничать с другими, и соперничать упорно, использовать свои силы и ценности, защищать союзников и друзей, противостоять попыткам со стороны сильных стран доминировать над слабыми, изменять силой границы, использовать экономическое давление и дезинформацию».



«Но мы не стремимся – повторяю – не стремимся – к новой холодной войне и миру, жестко разделенному по блокам», – подчеркнул при этом Джо Байден.



По его словам, США готовы работать с любой страной, которая стремится к мирному разрешению общих вызовов, даже если с этой страной существуют противоречия в других областях.