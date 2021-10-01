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Стрельба в Алматы: финрегулятор впервые высказался о ситуации

Просмотров:500 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Стрельба в Алматы: финрегулятор впервые высказался о ситуации
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
В агентстве сообщили, что от супруги стрелявшего Анаиды Демирчян к ним поступало два обращения в мае и июле этого года. Агентством была проведена проверка.

"В июне текущего года агентством проведена документальная проверка банка с требованием соответствующей информации и документов. По результатам проверки выявлено, что заявительница выступала солидарным залогодателем по займу, выданному банком юридическому лицу, которое с августа 2012 года перестало исполнять обязательства по займу. В этой связи банком было принято решение о взыскании задолженности с должника в судебном порядке. В период с 2013 по 2015 год исковые требования банка к юридическому лицу и Демирчян (залогодатель) о взыскании задолженности решениями районных судов города Алматы были удовлетворены", - сообщили в агентстве.

Там также пояснили, что согласно закону о судебной системе и статусе судей государственные органы не вправе вмешиваться и принимать меры по вопросам, которые рассматривались или рассматриваются в рамках судебного разбирательства.

"По вопросам, указанным в обращениях Демирчян, уже имеются судебные решения, поэтому агентство не вправе пересматривать решения судов или иным образом вмешиваться в деятельность судебной системы, давать оценку действиям или комментировать действия участников судебного процесса. В настоящее время уполномоченным органом в сфере исполнительного производства является Министерство юстиции. В этой связи агентством было рекомендовано Демирчян для разрешения вопросов, изложенных в обращениях, обратиться в Министерство юстиции", - рассказали в агентстве.

В агентстве сообщили, что они от имени заявительницы ходатайствовали перед банком о реструктуризации проблемного займа.

"Во исполнение рекомендации агентства банком было предложено Демирчян заключить соглашение о добровольном исполнении обязательств и внесении не менее 10 процентов задолженности с уплатой остатка долга равными долями. По информации банка, данным вариантом урегулирования задолженности Демирчян не воспользовалась", - отметили в финрегуляторе.

Агентство также прокомментировало ситуацию с тем, что банк оценил имущество в два раза ниже.

"Полученной в результате проведенной документальной проверки АО "Банк ЦентрКредит" в октябре 2016 года решением районного суда № 2 Алмалинского района города Алматы удовлетворен иск банка о взыскании нежилого помещения, находящегося в микрорайоне Баганашыл. В решении районного суда была определена начальная цена реализации заложенного недвижимого имущества на аукционе на уровне 184,6 миллиона тенге. Торги проводились частным судебным исполнителем в марте и апреле 2017 года, но в связи с отсутствием потенциальных покупателей каждый из них был признан не состоявшимся. Поскольку торги не состоялись, вышеуказанное нежилое помещение перешло в собственность АО "БанкЦентрКредит" с понижением цены реализации на 48 процентов от начальной продажной стоимости заложенного недвижимого имущества в порядке, предусмотренном правилами реализации арестованного имущества. В этой связи нежилое помещение, находящееся в микрорайоне Баганашыл, было приобретено АО "Банк ЦентрКредит" по цене 96 миллионов тенге", - сообщили в агентстве.

На вопрос о том, планирует ли агентство изучить причины произошедшего, чтобы не допустить повторения ситуации, в организации сообщили, что работают над этим. Как оказалось, отношения, связанные с реализацией залогового недвижимого имущества, а также выселением граждан из жилища, регулируются различными законодательными и нормативными правовыми актами, в том числе Гражданским кодексом, Гражданским процессуальным кодексом, законами об исполнительном производстве, жилищных отношениях, ипотеке недвижимого имущества, а также нормативными актами юстиции.

"Таким образом, вопросы, регулируемые вышеуказанными законодательными актами, находятся в компетенции ряда государственных органов. В этой связи по поручению Главы государства агентством совместно с уполномоченными государственными органами в месячный срок будут изучены все процедуры обращения взыскания и реализации залогового жилья для выработки дополнительных мер защиты прав граждан", - добавили в агентстве.

Напомним, 20 сентября в 17.20 владелец одного из домов в микрорайоне Акбулак открыл огонь из охотничьего ружья по людям, которые прибыли исполнять решение суда о выселении. По словам очевидцев, весь инцидент со стрельбой произошел очень быстро.

В результате инцидента погибли пять человек. В числе погибших двое полицейских и судисполнитель, а также новый хозяин дома и свидетель-понятой. Как стало известно, у погибшего судисполнителя осталось пятеро детей. Позже, ночью, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнование семьям погибших.

Позже полиция без применения оружия задержала подозреваемого в убийстве пятерых человек. Этот момент очевидцы сняли на видео. Это 54-летний нынешний хозяин, который проживает здесь с 1997 года. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Как стало известно, спор за этот дом возник из-за невыплаты кредита. Он был взят в банке под залог данной недвижимости. После этого дом перешел в собственность финансовой организации, а затем был продан частному лицу. В Палате частных судисполнителей отметили, что должник с 2020 года неоднократно был уведомлен о необходимости освободить дом.

Позже к журналистам вышла жена алматинского стрелка Анаида Демирчян. Она рассказала некоторые подробности инцидента и событий, которые предшествовали этому. По словам женщины, ее мужа довели до отчаяния.

По факту стрельбы начали сразу два досудебных расследования: "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

Как выяснилось, охотничье ружье, из которого были убиты пять человек, алматинский стрелок зарегистрировал на себя в 2008 году. На учете в психоневрологическом диспансере мужчина не состоял.

Позже "Банк ЦентрКредит" пояснил спорную ситуацию с домом. Также стало известно, что суд рассмотрит жалобу жены подозреваемого на решение о выселении. А депутат Мажилиса Андрей Линник после трагедии в Алматы призвал ограничить возможности банков.


Источник: tengrinews.kz
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