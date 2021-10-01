Зверское убийство Аяжан Едиловой: появилась новая информация

Следствие по делу об изнасиловании и жестоком убийстве Аяжан Едиловой завершилось, сейчас дело находится на стадии ознакомления. Об этом сообщил адвокат Кадыржан Галымжанулы, представляющий сторону потерпевшей, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Sputnik Казахстан.



Адвокат добавил, что дело поступит в суд в октябре.



Подозреваемому предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: статье 120 «Изнасилование» и статье 99 «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление». Расследованием занималась специализированная прокуратура Алматы.



Напомним, студентка пропала 19 марта. К ее поискам подключились волонтеры и полиция. 22 марта стало известно, что девушку нашли мертвой. Позже родные жертвы сообщили, что ее тело было расчленено.



Подозреваемым оказался житель Туркестанской области 1993 года рождения, проживавший в алматинском микрорайоне «Нуркент». По данным следствия, с Аяжан Едиловой он познакомился в социальных сетях 16 марта, а убийство совершил в ночь с 19 на 20 марта, то есть до сообщений о пропаже девушки.



Квартиру, где скрывался подозреваемый, брали штурмом. В полиции сообщили, что к этому времени мужчина успел избавиться от части останков погибшей, спрятав их в мусорных баках Бостандыкского района. Данные фрагменты тела жертвы обнаружены.



При задержании мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, нанес себе телесные повреждения. Он был госпитализирован в больницу № 7, к нему приставили конвой. Был заочно санкционирован арест подозреваемого.



По словам подозреваемого, между ним и Аяжан произошла ссора, в результате чего он ее убил. Затем пытался скрыть следы преступления, для чего расчленил тело девушки.