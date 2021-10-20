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Учительница из Каскелена уволилась после участия в популярном ток-шоу

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 10:26
Учительница из Каскелена уволилась после участия в популярном ток-шоу
Кадр из видео
34-летняя Индира Патталова работала в школе имени Пушкина с русским языком обучения в Каскелене, Карасайский район. Молодая женщина преподавала детям английский язык. По ее словам, в начале октября она приняла участие в телевизионном проекте QosLike на Первом канале "Евразия". Спустя два-три дня ее к себе вызвала директор школы.

"4 октября я в первый раз пошла на это ток-шоу, был прямой эфир. Там я участвовала в качестве претендента на одного из постоянных героев данной передачи. Но я не думала, что этот поступок повлияет на мою работу. Однако меня пригласили в школу к директору, начали задавать вопросы. По их словам, как я поняла, эфир с моим участием увидела одна из родительниц учеников. Мне сказали, что лучше будет, если я напишу заявление на увольнение с формулировкой "по собственному желанию". И мне пришлось сделать это, они заставили меня. По их мнению, учителя не должны находиться в таких местах, телепередачах. Они говорили, что в этом ток-шоу в основном участвуют безработные люди. Администрация школы боялась, что другие родители могут увидеть и затем начнется критика в их адрес. Но я ведь в этой передаче ничего плохого не сделала, никому не сказала лишнего", - сообщила Патталова.

На этом поприще у нее имеется более чем 10-летний стаж. Молодая женщина отметила, что проработала в этой школе всего один месяц. По ее словам, ранее она четыре года трудилась в школе имени Нурсултана Алимкулова. Там Патталова работала в должности завуча.

"Я ушла оттуда, чтобы устроить личную жизнь. Потому что я уже шесть лет как разведена и за это время ни разу не пыталась завести с кем-либо отношения. Поэтому в этом году решила пойти на ток-шоу QosLike, где одинокие люди ищут свою любовь. Но изначально думала, что если я завуч, то мне нельзя участвовать в таких передачах. Поэтому решила перейти на должность преподавателя. Оставила свою карьеру ради личной жизни. Но первая попытка оказалась неудачной", - добавила она.



Индира Патталова заявила, что не жалеет о случившемся и надеется на перемены в своей жизни.

"Я знаю, что учителям много что запрещено делать. Но не думала, что последствия моего участия в ток-шоу могут оказаться такими. Я предполагала, что никто ничего не скажет мне за это или максимум отругают. Однако все закрутилось вот так, но я не жалею. Сейчас я пока отдыхаю, но параллельно обдумываю свои дальнейшие планы, чем заняться в дальнейшем. Возможно, буду заниматься репетиторством", - подчеркнула педагог.

Отметим, что в передаче QosLike Патталова участвовала в трех эпизодах. Свое недолгое пребывание в эфире она объясняет негативной реакцией со стороны пользователей соцсетей.



За разъяснением ситуации редакция Tengrinews.kz обратилась в Управление образования Алматинской области. Однако в ведомстве не пояснили, из-за чего Патталова ушла с работы. Чиновники лишь подтвердили факт увольнения педагога.

"Индира Патталова была принята на вакантное место учителя английского языка в школе имени Пушкина 1 сентября 2021 года. С 1 октября 2021 года в связи с заявлением по собственному желанию была освобождена от своей работы. До этого она была заместителем директора по воспитательной работе средней школы имени Алимкулова", - сказали в управлении.


Источник: tengrinews.kz
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