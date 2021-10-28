«Надел юбку». Восьмиклассник выбросился с 11 этажа в Алматы

В соцсетях рассылается информация о том, что самоубийство произошло якобы после беседы со школьным психологом.
Восьмиклассник выбросился с 11 этажа в Алматы, передает Azattyq Rýhy
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В соцсетях рассылается информация о том, что самоубийство произошло якобы после беседы со школьным психологом.
«Вчера в Калкамане ученик 8-го класса выбросился с 11-го этажа после беседы со школьным психологом. Там скандал, все обвиняют психолога, что она до суицида довела. Вчера был бал там в стиле Гарри Поттера, ученик для прикола одел юбку, на него наорала куратор, силой отвела к психологу и потом он выбросился из окна после беседы с ней», - говорится в рассылке (орфография и пунктуация сохранены).
В Департаменте полиции факт суицида подтвердили.
«Данный факт Управлением полиции Бостандыкского района зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе производства. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - отметили в полиции.
Как выяснилось, погибший ребенок учился в Назарбаев Интеллектуальной школе.
«Администрация Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы подтверждает факт несчастного случая с учеником, произошедшим во внеурочное время 27 октября 2021 года. В настоящее время ведется следствие. В интересах несовершеннолетнего ребенка школа не может разглашать дополнительную информацию и давать комментарии», - отметили в НИШ.
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