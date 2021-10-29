Алматинцы захотели большой прибыли от инвестиций и потеряли 130 миллионов тенге

По данным полицейских, общий материальный ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составляет 130 миллионов тенге. 51-летняя гражданка М. задержана и в порядке статьи 128 УПК РК водворена в изолятор временного содержания.



"Ее действия квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК. Судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Установлено, что подозреваемая открыла ТОО по инвестированию и оформила его на своего родственника. Женщина стала проводить презентации, привлекая людей через родственников и знакомых. (...) Обещала потерпевшим ежемесячно выплачивать дивиденды в размере 10 процентов от вложенной суммы. Для убедительности своих намерений заключала с потерпевшими от имени своей компании фиктивные договоры инвестирования, а также под расписки получала у потерпевших денежные средства от 500 тысяч до 50 миллионов тенге", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхаир.

