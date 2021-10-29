Насиловавшему девочку сельчанину отказали в смягчении приговора в Карагандинской области

Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда отказала в смягчении наказания фальшивому имаму, который неоднократно вступал в интимную близость с несовершеннолетней, после чего девочка забеременела, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.
«Вина осужденного полностью доказана исследованными в суде доказательствами, в том числе показаниями потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела. Приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам оставлен без изменения», - прокомментировали постановление в пресс-службе Карагандинского областного суда по итогам заседания апелляционной коллегии.
Согласно материалам уголовного дела, подсудимый выдавал себя за имама. Но в Духовном управлении мусульман Казахстана рассказали, что он проходил обучение в религиозном училище, однако сертификат имама так и не получил. Однако жители обращаются к нему за религиозными обрядами.
Фактически человек присвоил себе статус имама. Он помогал по хозяйству родителям потерпевшей девочки. В январе 2020 года он изнасиловал девочку, когда никого дома не было. Ей не было 14 лет.
В суде подсудимый сообщил, что изнасилования не было и связь была добровольной. Контактов было три. Но девочка отрицала это, сообщив, что ее насиловали против ее воли.
Вопиющий случай произошел в одном из отдаленных аулов Карагандинской области. Об инциденте рассказали возмущенные сельчане. По их словам, девочка даже забеременела, но сделала аборт.
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