Томского судью нашли сожженным на кладбище. Рядом лежала мантия

Мужчину 1962 года рождения нашли мертвым в лесу в селе Молчаново Томской области, сообщили в региональном управлении СК РФ. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).
По информации ТВ2, погибшим оказался 59-летний судья в отставке Юрий Васильев. Он 21 год проработал федеральным судьей в Молчановском районном суде.
Юрий Васильев поехал на автомойку 30 октября, оставил там автомобиль, но так и не вернулся за ним. Его сожженное тело нашли на местном кладбище. Рядом с трупом лежала судейская мантия.
Полномочия Васильева были прекращены в феврале 2017 года.
В марте 2019 года в Молчановском райсуде разразился скандал, писала Тайга.инфо. Он ушел в отставку в полном составе. Источники связывали решение с оправдательным приговором двум полицейским от 20 декабря 2018 года. Облсуд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.
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