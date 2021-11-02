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Томского судью нашли сожженным на кладбище. Рядом лежала мантия

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:19
Томского судью нашли сожженным на кладбище. Рядом лежала мантия
© molchanovonews.ru
Мужчину 1962 года рождения нашли мертвым в лесу в селе Молчаново Томской области, сообщили в региональном управлении СК РФ. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

По информации ТВ2, погибшим оказался 59-летний судья в отставке Юрий Васильев. Он 21 год проработал федеральным судьей в Молчановском районном суде.

Юрий Васильев поехал на автомойку 30 октября, оставил там автомобиль, но так и не вернулся за ним. Его сожженное тело нашли на местном кладбище. Рядом с трупом лежала судейская мантия.

Полномочия Васильева были прекращены в феврале 2017 года.

В марте 2019 года в Молчановском райсуде разразился скандал, писала Тайга.инфо. Он ушел в отставку в полном составе. Источники связывали решение с оправдательным приговором двум полицейским от 20 декабря 2018 года. Облсуд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

В самом суде отставку объясняли выработкой стажа.


Источник: Тайга.инфо
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