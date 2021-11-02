Томского судью нашли сожженным на кладбище. Рядом лежала мантия

Мужчину 1962 года рождения нашли мертвым в лесу в селе Молчаново Томской области, сообщили в региональном управлении СК РФ. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).



По информации ТВ2, погибшим оказался 59-летний судья в отставке Юрий Васильев. Он 21 год проработал федеральным судьей в Молчановском районном суде.



Юрий Васильев поехал на автомойку 30 октября, оставил там автомобиль, но так и не вернулся за ним. Его сожженное тело нашли на местном кладбище. Рядом с трупом лежала судейская мантия.



Полномочия Васильева были прекращены в феврале 2017 года.



В марте 2019 года в Молчановском райсуде разразился скандал, писала Тайга.инфо. Он ушел в отставку в полном составе. Источники связывали решение с оправдательным приговором двум полицейским от 20 декабря 2018 года. Облсуд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.



В самом суде отставку объясняли выработкой стажа.