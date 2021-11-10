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Более 25 тыс человек покинули Казахстан с начала 2021 года. В их числе врачи и учителя

Просмотров:435 Опубликовано: Сегодня, 10:27
Более 25 тыс человек покинули Казахстан с начала 2021 года. В их числе врачи и учителя
Фото: lsm.kz
За девять месяцев 2021 года из Казахстана эмигрировали 25 322 человека, что на 20,1% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. А прибыли в страну 7246 человек (-21,5%). LS рассказывает, в какие страны они уехали, какое образование и специальности имеют.

По странам

По данным бюро национальной статистики, в Россию за отчетный период уехали 21 178 человек. В Германию – 2447, в Польшу – 250, в США – 246, в Беларусь – 233, в Израиль – 143, в Узбекистан – 142, в Кыргызстан – 95, в Канаду – 75, в Турцию – 74, в Украину – 66, в Азербайджан – 38.

А из числа переехавших в Казахстан 2522 человека прибыли из Узбекистана, 2459 – из России, 378 – Кыргызстана, 237 – Азербайджана, 188 – Китая, 168 – Таджикистана, 163 – Туркменистана, 156 – Турции, 148 – Афганистана, 126 – Германии, 73 – Украины.

По уровню образования

Среди покинувших Казахстан человек старше 15 лет 6714 человек имеют высшее образование, это 36,2% от общего числа мигрантов данной возрастной категории. Среднее профессиональное образование имеют 5967 человек (32,1%), общее среднее – 3930 (21,2%), основное среднее – 1951 (10,5%).

Что касается новых жителей Казахстана, то высшее образование имеют 1583 человека (23,2%), среднее профессиональное – 2466 (36,2%), общее среднее – 1651 (24,2%), основное среднее – 1112 (16,3%).

По специальностям

За девять месяцев из Казахстана эмигрировали 4144 человека с технической специальностью, 2025 – с экономической, 1260 – с педагогической, 699 – с медицинской, 488 – с юридической, 355 – с архитектурно-строительной, 173 – с сельскохозяйственной, 3537 – с другой.

При этом за отчетный период в страну переехали 782 технических специалиста, 394 экономических, 289 педагогических, 227 медицинских, 132 юридических, 91 архитектурно-строительных, 76 сельскохозяйственных и 2057 других.

По регионам

Больше всего эмигрантов жили в Карагандинской области – 3705 человек, в ВКО – 3251, в Павлодарской – 2745, в Костанайской – 2601, в Алматы – 2517, в СКО – 1744, в Актюбинской – 1597, в Акмолинской – 1505, в Нур-Султане – 1368.

В то же время новоприбывшие облюбовали Мангистаускую область – 1544 человека, Алматы – 1262, Шымкент – 634, Костанайскую область – 561, Нур-Султан – 489, Павлодарскую область – 358, Актюбинскую – 347, Туркестанскую – 346, СКО – 336.

По национальностям

Страну за девять месяцев покинули 17 251 русский, 2335 немцев, 1835 украинцев, 1243 казаха, 792 татарина, 340 белорусов, 288 поляков, 157 корейцев, 114 узбеков, 107 азербайджанцев, 66 чеченцев, 64 молдаванина, 61 башкир, 50 греков и т.д.

На их место прибыли 2773 казаха, 1804 русских, 402 узбека, 310 азербайджанцев, 283 каракалпака, 216 украинцев, 180 кыргызов, 168 таджиков, 145 турков, 138 татар, 128 немцев, 125 корейцев, 96 афганцев, 57 армян, 43 чеченца, 40 уйгуров, 31 белорус и другие.


Источник: lsm.kz
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