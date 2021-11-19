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Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте

Просмотров:418 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Почему казахстанцы получаются некрасивыми на фото в паспорте
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
"На таком фокусе никто себе не понравится. Классика жанра и железное правило фотографирования: портреты снимают на 85 мм. Ну или на 100 мм, в крайнем случае (для кроповых камер - 55 мм). Соответственно, объект съемки должен располагаться дальше от фотоаппарата, чем при съемке на 24 мм. Тогда лицо будет красивое. Короткий фокус предназначен для съемки панорам, пейзажей. Портрет на коротком фокусе (24-36 мм) - как будто всю ночь пил", - заметил Ерлан Оспанов.

В комментариях многие пользователи согласились с автором поста, отметив, что в некоторых случаях изображение значительно искажается. Часть комментаторов отметили, что стесняются показывать свои фото на документах.

"Раньше фото на паспорт делали у профессиональных фотографов в фотоателье. Они-то знали, как и что нужно делать. Вот так, игнорируя, казалось бы, такую мелочь (на самом деле - фундаментальные основы фотографии), получаем неудовлетворенность целой (!) половины населения нашей страны!" - добавил он.

Данный пост прокомментировал управляющий директор НАО "Правительство для граждан" Байрам Азизов.

"На сегодняшний день фотоаппараты, используемые для документирования граждан в ЦОНах, предоставляются "Информационным производственным центром" МВД РК. Все требования по качеству и параметрам фото, формату прописаны в инструкции по фотографированию. При выходе из строя камер ремонтом также занимаются сотрудники Информационного производственного центра. Сотрудник ЦОНа лишь фотографирует и принимает скан-подписи клиента на планшете и вносит в информационную систему. Это интересное наблюдение, которое мы примем во внимание и предусмотрим обучение в будущем", - сказал Азизов.


Источник: tengrinews.kz
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