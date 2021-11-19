В Сургуте медсестра Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой из-за травли коллег

Страшная трагедия произошла 21 октября, когда супруг медсестры Радик Ташмагамбетов забрал пятилетнюю дочку из детского сада и обнаружил дома тело жены Аяжан Ташмагамбетовой. Она работала в реанимационном отделении травматологической больницы Сургута. Супруг уверен, что его жену довели до самоубийства, поскольку последние месяцы на нее оказывалось психологическое давление со стороны руководства Сургутской клинической травматологической больницы. Как пояснил супруг погибшей, до случившегося она часто жаловалась, что ее унижают на работе."Она не выдержала и подала претензию в трудовую комиссию. Они должны были разобраться в ситуации. На работе каким-то образом узнали, кто написал, и начались гонения. Через неделю после этого супруга не выдержала и написала заявление на увольнение. Но ей нужно было отработать две недели. Она отработала только неделю и не выдержала. Я прошу разобраться в этом вопиющем случае. Не спустите это дело на тормозах, пусть по закону накажут этого человека", - рассказал Радик Ташмагамбетов в видеообращении, которое разместил в соцсетях.Муж погибшей рассказал, что в день трагедии супруга отвезла дочку в детский сад, а его - на работу. Вечером должна была забрать их, но так и не приехала. Обеспокоенный муж позвонил в детсад, когда узнал, что девочку мама не забирала. Он попросил коллегу по работе подвезти его, забрал дочку и приехал домой, где обнаружил труп жены.Как пояснили полицейские, сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме этого, коллеги Аяжан и ее супруг уже обратились к губернатору региона Наталье Комаровой и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщив, что погибшую довели до самоубийства. Главврач медучреждения Дмитрий Гарайс от комментария отказался, сообщив, что прокомментирует ситуацию только после проверок Департамента здравоохранения и Следственного комитета.По словам мужа Аяжан, конфликт в коллективе больницы начался в 2020 году. Ему супруга начала рассказывать о том, что у них нет доплаты за работу с больными, инфицированными коронавирусом. Коллектив, по ее словам, возмущался. В ответ старшая медсестра реанимационного отделения начала допускать некорректное обращение: стала унижать, оскорблять и угрожала уволить."Супруга и до начала пандемии рассказывала, что старшая медицинская сестра груба в общении с коллективом медицинских сестер. Однако в 2020 году супруга стала чаще жаловаться. Перейти в другое отделение той же больницы супруга не могла, потому что хотела доработать до льготной пенсии, положенной медсестрам-анестезистам", - пояснил полицейским Радик Ташмагамбетов.По данным издания, с лета текущего года жалобы стали практически ежедневными. Со слов жены супруг знает, что в августе 2021 году коллектив медсестер обратился к главному врачу травмцентра Дмитрию Гарайсу с жалобой на старшую медицинскую сестру. Из-за оскорблений большая часть хотела уволиться. На просьбу людей принять меры главврач, по данным супруга, предложил уволиться. После чего коллектив написал претензию в трудовую инспекцию, которую подписала Аяжан и другие медсестры.Знакомая и коллега погибшей подтвердили, что ситуация усугубилась в период коронавируса."Когда началась пандемия, в больнице особенно почувствовалась острая нехватка медицинских работников. Не хватает порядка 25-30 процентов персонала. Анестезистки работают полтора суток. То есть полтора дня работаешь, идешь домой, на следующий день опять выходишь. Тем, кого не устраивают условия, предлагают увольняться по собственному желанию", - рассказала коллега Аяжан.Также знакомая и коллега погибшей рассказали, что Аяжан имела доступ к документам, которые доказывали, что в медучреждении есть махинации с лекарственными препаратами. Она делала фотографии документов, чтобы так себя обезопасить."В сентябре была подана жалоба по поводу просроченных лекарств в медучреждении, но, когда была назначена проверка, она не выявила нарушений, так как все было спрятано. Поэтому жалоба была удовлетворена частично", - рассказала коллега Аяжан.По словам знакомой, погибшая сообщила главному врачу об оскорблениях со стороны старшей медицинской сестры. Однако он стал угрожать, что юристы травмбольницы подадут на Аяжан заявление в суд за подстрекательство в коллективе. И ей светит 10 лет тюрьмы. После таких угроз Аяжан подала заявление на увольнение, поскольку после этого на работе сложилась невыносимая обстановка. Но женщина не смогла доработать положенные две недели и ушла из жизни, оставив мужа и пятилетнюю дочку.Узнав о трагической смерти Аяжан, ее коллеги вышли на связь с Радиком Ташмагамбетовым и выразили готовность свидетельствовать о том, что на работе на Аяжан действительно оказывалось давление."У меня имеется видеообращение наше коллективное, мое и коллег моей супруги, в котором сказано о давлении на работе со стороны руководства. Это видео будет нами направлено в телепрограмму "Человек и закон", "Соловьев лайф". Мне надо, чтоб это не осталось безнаказанным. Я хочу справедливости!" - заключил супруг погибшей медсестры.