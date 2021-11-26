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Девушки осужденных в Москве казахстанских пранкеров расплакались после приговора

Просмотров:1176 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Девушки осужденных в Москве казахстанских пранкеров расплакались после приговора
© anews.com
"Зайчик мой, все будет в порядке, верь мне, хорошо? Я тебя очень сильно люблю, я тебя жду", - говорит одна из девушек, провожая своего возлюбленного за решетку.

"Все будет хорошо. Держись", - обращаются девушки к парням.





Напомним, 25 ноября в Москве суд приговорил казахстанских блогеров Рамира Хасанова, Айдына Тусупова и Ерсина Думшебая к 3,5 года лишения свободы из-за розыгрыша с угоном такси.

В марте 2021 года молодые люди вызвали такси премиум-класса к ТЦ "Москва-Сити". На заказ прибыл автомобиль стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. Пока водитель по их просьбе складывал пакеты в багажник, один обвиняемый сел на пассажирское сиденье, второй - сел за руль автомашины и уехал. Третий снимал на камеру уезжающую иномарку и реакцию хозяина авто. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним. В тот же день казахстанцев задержали, правоохранители завели уголовное дело.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 13:31
Показные слёзы теперь не помогут. Наказание мягкое, конечно, но можно назвать его вполне справедливым. Даже шутить надо уметь.

Можно делать пранки, дурачиться, развлекаться как угодно, но если эти действия нарушают закон и общественный порядок - должно быть наказание.

Ну а девушки...а девушки уже месяца через два найдут других.
 
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 chilian (Посетители) Сегодня, 11:27
Совсем умом тронулись из-за пранков. Идиоты одним словом!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 11:25
Подурачились. Наказание не соответствует преступлению. Понять и простить!
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:09
Дошутились. Теперь будет время шутить без перерыва в течение срока.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:47
нашли себе шутки.
взрослые люди. натворил - отвечай.
тоже не вижу повода для сочуствия.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 10:16
Это, что призывает к сочувствию?
Сами знали на, что шли, игры что ли все думали?
 
 

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