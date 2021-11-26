Девушки осужденных в Москве казахстанских пранкеров расплакались после приговора

"Зайчик мой, все будет в порядке, верь мне, хорошо? Я тебя очень сильно люблю, я тебя жду", - говорит одна из девушек, провожая своего возлюбленного за решетку."Все будет хорошо. Держись", - обращаются девушки к парням.Напомним, 25 ноября в Москве суд приговорил казахстанских блогеров Рамира Хасанова, Айдына Тусупова и Ерсина Думшебая к 3,5 года лишения свободы из-за розыгрыша с угоном такси.В марте 2021 года молодые люди вызвали такси премиум-класса к ТЦ "Москва-Сити". На заказ прибыл автомобиль стоимостью свыше 3,5 миллиона рублей. Пока водитель по их просьбе складывал пакеты в багажник, один обвиняемый сел на пассажирское сиденье, второй - сел за руль автомашины и уехал. Третий снимал на камеру уезжающую иномарку и реакцию хозяина авто. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним. В тот же день казахстанцев задержали, правоохранители завели уголовное дело.