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2,5 миллиарда похитили при поставке ноутбуков для школьников в Туркестанской области

Просмотров:493 Опубликовано: Сегодня, 17:31
2,5 миллиарда похитили при поставке ноутбуков для школьников в Туркестанской области
Кадр из видео
Сообщается, что государством в рамках программы "Развитие образования и науки Казахстана на 2020-2025 годы" были выделены денежные средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии коронавируса.

"Директор ТОО "МТ-Сервис" заключил договор с ГУ "Управление развития человеческого потенциала" акимата Туркестанской области на поставку 21 тысячи ноутбуков на общую сумму более 3,4 миллиарда тенге. При этом поставленные товары на сумму более 2,5 миллиарда тенге не соответствовали техническим спецификациям заказчика", - говорится в сообщении.

В отношении руководителя ТОО "МТ-Сервис" и должностных лиц Управления развития человеческого потенциала акимата области расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.

В настоящее время директор предприятия задержан в порядке статьи 128 Уголовного кодекса и в отношении него следственным судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе АФМ.

Досудебное расследование продолжается.

В конце марта сообщалось, что работников Отдела образования в Северо-Казахстанской области заподозрили в хищении ноутбуков, которые были приобретены за счет резерва правительства для детей из бедных семей. Ущерб государству от совершенного преступления тогда составил более 12 миллионов тенге.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Космос
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:57
Ну ни хило так я вам скажу ушлые как барыги так и чинуши там наварились....это вам не мелочь по карманам тырить...тут типа глобально мыслить надо... Труды великого комбинатора Остапа Бендера оказались не напрасными.... даже больше того "ученики" давно уже переплюнули своего учителя.... Занавес закрывается...
 
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  • alixah
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 19:05
А зарплата акима туркенстанской области 1,9млн тенге, вы знали об этом?
 
 

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