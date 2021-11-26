2,5 миллиарда похитили при поставке ноутбуков для школьников в Туркестанской области

Сообщается, что государством в рамках программы "Развитие образования и науки Казахстана на 2020-2025 годы" были выделены денежные средства на приобретение ноутбуков для дистанционного обучения школьников в период пандемии коронавируса."Директор ТОО "МТ-Сервис" заключил договор с ГУ "Управление развития человеческого потенциала" акимата Туркестанской области на поставку 21 тысячи ноутбуков на общую сумму более 3,4 миллиарда тенге. При этом поставленные товары на сумму более 2,5 миллиарда тенге не соответствовали техническим спецификациям заказчика", - говорится в сообщении.В отношении руководителя ТОО "МТ-Сервис" и должностных лиц Управления развития человеческого потенциала акимата области расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств.В настоящее время директор предприятия задержан в порядке статьи 128 Уголовного кодекса и в отношении него следственным судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе АФМ.Досудебное расследование продолжается.В конце марта сообщалось, что работников Отдела образования в Северо-Казахстанской области заподозрили в хищении ноутбуков, которые были приобретены за счет резерва правительства для детей из бедных семей. Ущерб государству от совершенного преступления тогда составил более 12 миллионов тенге.