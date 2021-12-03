Врач назвала главный симптом омикрон-штамма

По данным агентства, ранее южноафриканские медики предупредили о частом сопровождении ощущения глубокой усталости и слабости при заражении новым штаммом коронавируса "омикрон". Как отметила российский врач-эндокринолог Зухра Павлова, этот симптом характерен для разных заболеваний. Более того, человеку без медицинского образования бывает сложно разобраться, когда чувство усталости связано с переутомлением, а когда - с болезнью, считает она.



"К сожалению, этот симптом не отличить от обычной усталости самостоятельно: и в том, и в другом случае люди жалуются на одно и то же. А дальше - искусство врача, который должен, осмотрев пациента и задав вопросы, понять, что это не просто хандра, отсутствие солнечного света или накопившаяся физическая усталость, а именно симптомы начинающегося или прогрессирующего заболевания", - пояснила Павлова.



Коронавирус, по ее словам, вызывает серьезные нарушения в работе многих систем организма. Поэтому чувство усталости, возникающее у пациентов, может быть вызвано целым рядом причин, продолжила врач.



"Это связано с серьезными изменениями в иммунной системе, серьезными изменениями в работе головного мозга, в тканях нервной системы. Сильно меняются свойства крови, что ухудшает кровоснабжение многих органов, поэтому мы чувствуем физическую слабость. Все это в совокупности проявляется в ослабленном мышечном тонусе, подавленном эмоциональном фоне. Это происходит, потому что весь организм находится в состоянии воспаления", - сказала Павлова.



По ее мнению, при появлении такого симптома, как сильная усталость, лучше перестраховаться и сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.



"Так как все сейчас знают об этом симптоме, красной линией проходящем через COVID-19, все должны быть настороже и не пропустить эту историю. Если вы ощущаете физическую, эмоциональную слабость, усталость, лучше, что называется, перестраховаться, сдать ПЦР и своевременно обратиться за помощью", - посоветовала Павлова.



Единственный способ профилактики коронавирусной инфекции, эффективность которого доказана, - это вакцинация, подытожила она.