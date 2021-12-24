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Врач из Экибастуза умер, не дождавшись санавиации

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:52
Врач из Экибастуза умер, не дождавшись санавиации
Сергей Кривоносенко.
"Как выяснилось, других вертолетов у них нет. По этой причине в Нур-Султан отца отправили автотранспортом, который прибыл из Павлодара. По пути его сильно растрясло, и состояние значительно ухудшилось", – рассказал сын врача Даниил Кривоносенко.

Как сообщили родные Сергея Кривоносенко, 15 ноября у него произошло кровоизлияние в мозг из-за аневризмы. По словам близких Сергея, врачи Экибастузской городской больницы оказали своевременную профессиональную помощь. Нужна была срочная операция в нейрохирургическом центре Нур-Султана, куда его должны были транспортировать санавиацией. Состояние Сергея было крайне тяжелое.

"Каждый день лечащий врач отправлял заявки на санавиацию, чтобы отца отвезли в нейрохирургический центр Нур-Султана. Потом мы сами стали отправлять жалобы в Минздрав. Только тогда начались какие-то сдвиги со стороны санавиации. Но они даже машину не отправили. В итоге из Павлодара прислали автотранспорт. Операцию должны были провести максимум на девятый день. Но из-за сложившейся ситуации с санавиацией операцию по клипированию аневризмы провели только 7 декабря," – объяснил Даниил Кривоносенко.

По его словам, после операции отец так и не пришел в сознание. И только после этого ему провели КТ и выяснили, что было вторичное кровоизлияние, что стало причиной обширной ишемии сосудов головного мозга и комы. 22 декабря около 8 часов утра Сергей Кривоносенко ушел из жизни, так и не приходя в сознание.

По информации Минздрава, в Национальном координационный центре экстренной медицины сообщили, что 22 ноября в НКЦЭМ поступила заявка о транспортировке пациента Кривоносенко с диагнозом "субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии", находящегося в Экибастузской городской больнице, в Национальный центр нейрохирургии Нур-Султана.

Ввиду необслуживаемости аэропорта в Экибастузе и непригодности взлетно-посадочной площадки для больших воздушных судов принято решение осуществить транспортировку с привлечением вертолета. При этом совершить вылет на вертолете не предоставлялось возможным в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. В период ожидания улучшения погодных условий проводились дистанционные медицинские услуги.

Как сообщили в ведомстве, при выполнении оперативного задания 26 ноября по маршруту Нур-Султан - Экибастуз на вертолете Ми-8 по маршруту следования в районе поселка Орнек экипажем воздушного судна была выявлена техническая неисправность и произведена вынужденная посадка.

"По итогам переговоров с представителями АО "Казавиаспас" в адрес НКЦЭМ получено письмо о готовности выполнять заявки по линии медицинской авиации на вертолете ЕС-145 с радиусом действия 250 км. Вместе с тем расстояние Нур-Султан – Экибастуз составляет 277 км," – говорится в сообщении.

По информации Министерства здравоохранения, учитывая отсутствие возможности транспортировать пациента на воздушном судне, а также по результатам проведения дистанционных медицинских услуг 2 декабря с участием специалистов ситуационного центра НКЦЭМ и АО "Национальный центр нейрохирургии" Нур-Султана было принято решение о транспортировке пациента наземным автотранспортом с сопровождением реаниматолога.

"НКЦЭМ направлены письма генеральному директору АО "Казавиаспас" и генеральному директору АО "Авиационная администрация Казахстана" с просьбой информирования о проведенном расследовании, получения материалов результата разбора и установления причин вышеуказанного авиационного инцидента", – ответили в Минздраве.

Жители Экибастуза отзываются о Сергее Кривоносенко как об одном из лучших врачей в городе.

"Слов нет. Все в шоке. Созваниваемся, кто лечился у него, и не верится, что его нет. Добрейший человек, золотые руки".

"В мае он меня поставил на ноги".

"Сергей Иннокентьевич, не верится... Наш любимый Доктор. Вы такой один. Отзывчивый, честный и самый добрый. Как нашей семье будет Вас не хватать. Друг нашей семьи. Будем скучать..." – написали экибастузцы под некрологом на странице врача в Instagram.

Анастасия Дзюбак, Экибастуз


Источник: tengrinews.kz
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