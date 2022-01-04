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В полиции объяснили задержание матери и 5-месячного ребенка в Нур-Султане

Просмотров:648 Опубликовано: Сегодня, 16:34
В полиции объяснили задержание матери и 5-месячного ребенка в Нур-Султане
Кадр из видео/abzhannews
В Нур-Султане 4 января в районе "Астана концерт залы" группа граждан пыталась организовать несанкционированный митинг, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Представители местных исполнительных органов проведели разъяснительную работу.

"В целях обеспечения безопасности, 30-летнюю жительницу столицы с 5-месячным ребенком сотрудники полиции отвезли на микроавтобусе домой по месту жительства", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой группа людей вышла в поддержку митингующих в Актау. Кроме того, на одной из записей полицейские уносили коляску с ребенком в автобус.

Ранее сообщалось, что жители Жанаозена и Актау вышли на митинги 2 января, протестуя против роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Минэнерго объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации в Мангистауской области. Члены правительственной комиссии уже начали переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау.


Источник: Тengrinews.kz
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