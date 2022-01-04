В полиции объяснили задержание матери и 5-месячного ребенка в Нур-Султане

В Нур-Султане 4 января в районе "Астана концерт залы" группа граждан пыталась организовать несанкционированный митинг, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Представители местных исполнительных органов проведели разъяснительную работу.
"В целях обеспечения безопасности, 30-летнюю жительницу столицы с 5-месячным ребенком сотрудники полиции отвезли на микроавтобусе домой по месту жительства", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
В соцсетях появилась видеозапись, на которой группа людей вышла в поддержку митингующих в Актау. Кроме того, на одной из записей полицейские уносили коляску с ребенком в автобус.
Ранее сообщалось, что жители Жанаозена и Актау вышли на митинги 2 января, протестуя против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
Минэнерго объяснило, что с 1 января цена на газ формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации в Мангистауской области. Члены правительственной комиссии уже начали переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.