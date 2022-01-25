Избиение ребенка в детсаду Нур-Султана: полиция сделала заявление

В полиции Нур-Султана заявили, что вина подозреваемой в избиении девочки в детском саду доказана, передает Tengrinews.kz.



"По факту избиения ребенка в садике "Алан" возбуждено уголовное дело по статье 140 Уголовного кодекса "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения, соединенное с жестоким обращением". Вина подозреваемой была полностью доказана", - заявили в пресс-службе столичного Департамента полиции.



По данным заместителя начальника ДП Муратжана Шакерова, 25 января уголовное дело окончено и направлено в суд для принятия процессуального решения.



Ранее сообщалось, что в Нур-Султане возник скандал вокруг избиения девочки в детском саду. По словам родителей, их двухлетняя дочь вернулась оттуда с синяками и следами удушения.

