«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Января
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.34 KZT
  • €1 = 491.93 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Си Цзиньпин: Китай готов оказать помощь Казахстану

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:51
Си Цзиньпин: Китай готов оказать помощь Казахстану
Фото ©REUTERS
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что готов оказать поддержку и помощь Казахстану после произошедших в январе беспорядков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветную революцию в регионе, вмешиваться во внутренние дела под предлогом прав человека, подрывать спокойную жизнь наших народов. Недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия Казахстана по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Убежден, что под твердым руководством Президента Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее", - сказал Си Цзиньпин на онлайн-саммите "Центральная Азия - КНР".

Глава КНР отметил, что Китай придерживается концепции доброжелательности, искренности, взаимовыгоды и толерантности, будет и впредь расширять контакты с государствами Центральной Азии на высшем и высоком уровнях, активизирует стратегическую координацию.

"Считаю важным задействовать встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и другие механизмы диалога, укреплять нашу солидарность и взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах совместного развития и процветания", - отметил Си Цзиньпин.

Выступая на саммите, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за поддержку со стороны Китая и стран ЦА.

"Считаю, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН играет очень важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в Евразийском пространстве. Особенно это касается борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности. Данная тема сейчас обретает особое значение и для моей страны.

В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией террористов и боевиков. (...) Как государство и как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой госуправления, системы национальной безопасности и экономической политики. Мы начали строительство нового Казахстана", - сказал Токаев.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика