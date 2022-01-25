Си Цзиньпин: Китай готов оказать помощь Казахстану

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что готов оказать поддержку и помощь Казахстану после произошедших в январе беспорядков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветную революцию в регионе, вмешиваться во внутренние дела под предлогом прав человека, подрывать спокойную жизнь наших народов. Недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия Казахстана по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Убежден, что под твердым руководством Президента Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее", - сказал Си Цзиньпин на онлайн-саммите "Центральная Азия - КНР".



Глава КНР отметил, что Китай придерживается концепции доброжелательности, искренности, взаимовыгоды и толерантности, будет и впредь расширять контакты с государствами Центральной Азии на высшем и высоком уровнях, активизирует стратегическую координацию.



"Считаю важным задействовать встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и другие механизмы диалога, укреплять нашу солидарность и взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах совместного развития и процветания", - отметил Си Цзиньпин.



Выступая на саммите, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за поддержку со стороны Китая и стран ЦА.



"Считаю, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН играет очень важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в Евразийском пространстве. Особенно это касается борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности. Данная тема сейчас обретает особое значение и для моей страны.



В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией террористов и боевиков. (...) Как государство и как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой госуправления, системы национальной безопасности и экономической политики. Мы начали строительство нового Казахстана", - сказал Токаев.