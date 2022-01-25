Си Цзиньпин: Китай готов оказать помощь Казахстану

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что готов оказать поддержку и помощь Казахстану после произошедших в январе беспорядков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветную революцию в регионе, вмешиваться во внутренние дела под предлогом прав человека, подрывать спокойную жизнь наших народов. Недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Будучи соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия Казахстана по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь. Убежден, что под твердым руководством Президента Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее", - сказал Си Цзиньпин на онлайн-саммите "Центральная Азия - КНР".
Глава КНР отметил, что Китай придерживается концепции доброжелательности, искренности, взаимовыгоды и толерантности, будет и впредь расширять контакты с государствами Центральной Азии на высшем и высоком уровнях, активизирует стратегическую координацию.
"Считаю важным задействовать встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и другие механизмы диалога, укреплять нашу солидарность и взаимное доверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество в интересах совместного развития и процветания", - отметил Си Цзиньпин.
Выступая на саммите, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за поддержку со стороны Китая и стран ЦА.
"Считаю, что Китай, как постоянный член Совета безопасности ООН играет очень важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в Евразийском пространстве. Особенно это касается борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности. Данная тема сейчас обретает особое значение и для моей страны.
В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией террористов и боевиков. (...) Как государство и как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой госуправления, системы национальной безопасности и экономической политики. Мы начали строительство нового Казахстана", - сказал Токаев.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.