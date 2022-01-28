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Президент Токаев высказался о Назарбаеве

Просмотров:664 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Президент Токаев высказался о Назарбаеве
Фото:akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Первый Президент страны сделал многое для Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"Я знаю, что по стране ходят разные негативные слухи. В этой связи, как Глава государства, повторяю. Первый Президент многое сделал для превращения нашей страны в сильное государство", - цитирует Токаева пресс-служба в Twitter.

Президент Токаев высказался о Назарбаеве


"Мы не должны терять прежние достижения. Нам нужно укреплять свое государство и быть готовыми к любым испытаниям. Помните, единство - залог успеха", - добавил он.

Он заявил, что когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали Казахстану скорый распад, Нурсултан Назарбаев в самый тяжелый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства.

"Для обеспечения безопасности Казахстана, укрепления его геополитических позиций большую роль сыграл перенос столицы в центр Сарыарки. Данное решение признается стратегическим повсеместно: и за рубежом, и у нас в стране.
В целом Казахстан, став рыночной экономикой, заявив о своем миролюбии и твердой приверженности международным обязательствам, превратился в авторитетную, уважаемую страну в мировом сообществе.
В мировом сообществе его называют лидером глобального антиядерного движения. Нельзя также забывать, что в годы независимости Казахстан вышел на передовые позиции в Центрально-Азиатском регионе по всем экономическим показателям", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в ноябре в ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, что партию должен возглавлять Президент страны. Советник - пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай позже отметил, что решение Первого Президента - это лишь логическое продолжение транзита власти.

Выступив с заявлением 18 января Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти в Казахстане.

"Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии Nur Otan. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет", - заверил он.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
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  • alixah
 tolk (Посетители) Сегодня, 18:54
Поболтали, народ порадовали ,а всё осталось на своих местах. Даже состав правительства не изменился.
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:11
Ну, конеШно, у него на всех есть компромат, другого и не ожидала
 
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  • Кинст
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:59
Всё? Кина не будет?
 
 

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