Китай является наивысшей угрозой для экономики США - директор ФБР

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявил, что Китай является наивысшей угрозой для экономики США, которая уже вышла на новый уровень, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства.



Рэй выступил с таким заявлением в Президентской библиотеке Рональда Рейгана. Он убежден, что сейчас нет страны, которая представляет для США более серьезную угрозу, чем Китай.



"Если проанализировать результаты наших расследований, более 2000 из которых посвящены попыткам китайского правительства украсть нашу информацию или технологии, можно сделать вывод, что нет страны, которая представляла бы более серьезную угрозу нашим идеям, инновациям и экономической безопасности, чем Китай", - говорится в заявлении.



Как отметил Рэй, ФБР расследует более 2 тысяч дел о попытках китайского правительства украсть у США информацию или технологии.



"Так как правительство Китая отказывается выполнять свою роль и слишком часто использует свои возможности для кражи и угроз, а не для сотрудничества и строительства. Эти кражи, эти угрозы происходят прямо здесь, в Америке, буквально каждый день", - говорится в заявлении.



Глава ФБР добавил, что американская разведка каждые 12 часов открывает новые дела для противодействия операциям китайской разведки. Он считает, что угроза Западу со стороны Китая становится все более откровенной и разрушительной.



"В бюро мы уже давно придерживаемся мнения, что защита инноваций нашей страны является как приоритетом правоохранительных органов, так и главным приоритетом национальной безопасности. Однако я хочу сосредоточиться на угрозе правительства КНР, потому что эта деятельность вышла на новый уровень - более наглый, более разрушительный, чем когда-либо прежде, и жизненно важно, чтобы мы все вместе сосредоточились на этой угрозе", - заявил он.



Рэй заверил, что власти КНР не просто совершают масштабные хакерские атаки, но и наносят беспорядочный ущерб, чтобы добиться желаемого. Он привел в пример недавний взлом Microsoft Exchange, в результате которого только за одну кампанию были взломаны сети более 10 000 американских компаний.



"Здесь, в США, они разворачивают масштабную, сложную хакерскую программу, которая превосходит программы всех других крупных стран вместе взятых. Они действуют практически из каждого крупного города Китая, имеют большое финансирование и сложные инструменты, а также часто объединяют усилия с киберпреступниками", - заключил он.



Ранее Байден предупредил об угрозе военного конфликта из-за кибератак.



Кибербезопасность стала приоритетом для администрации Байдена после серии громких атак на такие организации, как компания по управлению сетью SolarWinds, компания Colonial Pipeline, мясоперерабатывающая компания JBS и компания - разработчик программного обеспечения Kaseya, которые нанесли Соединенным Штатам серьезный ущерб. Некоторые из кибератак затронули запасы топлива и продовольствия в некоторых частях Соединенных Штатов.