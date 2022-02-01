Токаев рассказал, где дают и берут взятки

Глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции.В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего, нужно искоренить коррупцию.Президент полагает, что за последние годы в этом направлении сделаны важные шаги. Приняты конкретные меры для качественного функционирования судов, за три года были уволены либо понижены в должности 174 судьи. Во вновь созданные административные суды за полгода поступило 14 тысяч исков, в которых в половине случаев выигрывают заявители. Введена трехзвенная модель уголовного процесса. В результате в прошлом году прокуроры не допустили необоснованного вовлечения в уголовный процесс почти трех с половиной тысяч человек. Также реализован ряд других институциональных мер.– Введен запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осужденных за коррупционное деяние. К судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жесткие наказания. С прошлого года введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат, снизился уровень коррупции. Однако кардинальных изменений это не принесло. Об этом нужно говорить открыто. Граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни, – заявил глава государства.Касым-Жомарт Токаев сообщил участникам совещания, что он утвердит проект Концепции антикоррупционной политики, подготовленной по его поручению. Однако эффективность работы будет оценивать по конкретному результату. Конечная цель – формирование общества, чистого от коррупции.Глава государства считает, что эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы. Многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики.– Здесь можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Эта сфера на протяжении многих лет подвержена коррупции. Из-за этого государство понесло большой ущерб, подорвана продовольственная безопасность. В частности, из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался в том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что освоены субсидии, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов. Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты, – подчеркнул президент.Глава государства отдельно остановился на вопросах работы информационных систем и баз данных. Министерству цифровизации поручено провести ревизию всех информационных систем, разработанных госструктурами.– Какие задачи они выполняют, кто имеет доступ к ним, сколько на них затрачено средств, какая от них польза гражданам и государству. В работе по цифровизации должны быть четко расставлены приоритеты. Одно дело, если это такой проект, как «Электронное правительство», который реально облегчает получение государственных услуг. Или «Сергек», укрепивший водительскую дисциплину на дорогах и исключивший человеческий фактор в фиксации дорожных нарушений. И другой момент, когда под предлогом цифровизации бюджет расходуется бездумно, а потом еще ежегодно кто-то получает миллионы за обслуживание никому не нужных ресурсов, - отметил Касым-Жомарт Токаев.Президент призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности, а также поставил ряд задач перед уполномоченными органами. По его мнению, необходимо проводить системную работу по обращениям предпринимателей и обществености о фактах коррупции.– Особое внимание следует уделить борьбе с коррупцией в таможенной сфере, строительстве, образовании и здравоохранении. Ответственным министерствам необходимо разработать план по искоренению коррупции по этим направлениям на системной основе. Поручаю тщательно проработать и представить этот план по итогам первого квартала. Все мероприятия необходимо согласовать с Агентством по противодействию коррупции. Работу первых руководителей в компетентных органах буду оценивать и по показателям борьбы с коррупцией, – сказал Касым-Жомарт Токаев.Особое внимание президент уделил искоренению коррупцию при установлении регулируемых государством цен.– Соответствующие уполномоченные органы при установлении цены должны тщательно изучить, насколько она обоснована. Наряду с экономическими факторами следует изучить вопрос, нет ли там чьих-то корыстных интересов. К примеру, отечественные производители постоянно жалуются на коррупцию в железнодорожной отрасли. Предпринимателей возмущает размер платы за пользование поъездных путей к конкретному объекту. В связи с этим одновременно поступили обращения из нескольких регионов – Костанайской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской и Павлодарской областей. Компании-монополисты самостоятельно подняли цены. А это сразу сказывается на цене товаров народного потребления, – отметил глава государства.Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть всю систему госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе. Он полагает, что в госзакупках должны участвовать производители, имеющие репутацию, соответствующую технику, квалифицированных работников и своевременно уплачивающие налоги.– Сейчас же мы видим, что вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса. Много месяцев уходит на процедуры выбора поставщика, но все равно нет ни качества, ни добропорядочности. Зачастую, несмотря на все имеющиеся нормативные фильтры, заведомо известно, кто выиграет тот или иной тендер. К примеру, за два года Казавтожол провел 99 конкурсов по закупкам услуг технического надзора. Половину из них выиграли четыре компании с явными признаками аффилированности. При этом в стране есть более двух тысяч аккредитованных организаций и шести тысяч аттестованных экспертов. Поэтому стоит ли удивляться тому, что в госзакупках редко участвуют серьезные компании международного уровня, – сообщил президент.Правительству совместно с агентствами по противодействию коррупции и финансового мониторинга поручено кардинально изменить подходы к регулированию закупок государства и квазигосударственного сектора, включая систему государственного контроля в этой сфере.Кроме этого, глава государства считает необходимым усилить антикоррупционный контроль в сфере государственно-частного партнерства. Правительство должно рассмотреть вопрос кардинального обновления закона о ГЧП.Президент отдельно остановился на вопросах искоренения коррупцию в налоговой и таможенной сфере.– Статистические данные двух стран о взаимной торговле с Китаем различаются. Разница между ними составляет миллиарды долларов. В прошлом году этот показатель достиг 5,7 миллиарда долларов. Никто не может объяснить, как возникла такая большая разница. Откровенно говоря, это контрабанда. О наличии проблем свидетельствуют и предприниматели. Согласно опросу, 90 % людей, ведущих торговлю с зарубежом, сталкиваются с коррупцией. Из них 45 % были вынуждены давать взятки таможенникам. Агентство по противодействию коррупции выявило три коррумпированных пункта транспортного контроля в Восточно-Казахстанской области. А таких постов в стране 49. Взяточничество в сфере таможенного и транспортного контроля не позволяет в полной мере использовать наш транзитный потенциал, – указал на проблемы Касым-Жомарт Токаев.Президент призвал усилить информационно-разъяснительную работу среди граждан. Необходимо мобилизовать все общество на борьбу с коррупцией. Внедрение в массовой сознание принципа «Жемқорлық – індет, онымен күресу – міндет» («Коррупция – болезнь, борьба с ней – наш долг») должны совместно заниматься все государственные органы. Касым-Жомарт Токаев также считает важным продолжить внедрение принципов проектного управления в госаппарате. Всем государственным органам нужно активнее вникать в новые форматы работы и использовать их на практике.– В целом надо отходить от старых административных методов и повсеместно переориентироваться на современные технологии управления. Уполномоченному органу по делам госслужбы предстоит полностью перезагрузить систему государственной службы, чтобы она на деле стала сервисной и клиентоориентированной, – резюмировал глава государства.Член НСОД и Общественного совета Агентства по противодействию коррупции Марат Башимов предложил расширить общественный контроль и обеспечить открытость государственных органов.– Хотелось бы, чтобы в кадровой работе акцентировали внимание на том, что человек должен быть морально чистоплотным. Никаких слухов о нем, о том, что он связан с коррупцией, не должно быть. Временами смотришь, читаешь: акимы потворствуют каким-то госзакупкам, переходят с одного кресла на другое. Это очень болезненно обществом воспринимается. Все государственные органы и общественность должны всегда совместными усилиями противодействовать коррупции и участвовать в воспитании подрастающего поколения, – отметил Марат Башимов.С связи с этим Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости при назначении высоких должностных лиц обязательно требовать заключение, предоставленное Агентством по противодействию коррупции.В ходе совещания также выступили председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.