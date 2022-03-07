Цены на газ в Европе обновили исторический максимум, превысив 2500 долларов

Фьючерсы на газ в Европе обновили исторический максимум, преодолев отметку в 2500 долларов за тысяч кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Европейский газовый рынок лихорадит уже много месяцев. Весной прошлого года цены колебались на уровне 250-300 долларов за тысячу кубов, к концу августа они выросли до 600 долларов, в октябре впервые перевалили за тысячу, а в декабре - за две тысячи. Затем последовал некоторый откат, но цены оставались стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.



Эксперты связывали это с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.



В начале февраля фьючерсы колебались в диапазоне 800-1030 долларов, но затем резко пошли вверх после того, как президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.