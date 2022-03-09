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Похищенная во время январских событий крупная партия оружия изъята в Алматы Все права защищены

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Похищенная во время январских событий крупная партия оружия изъята в Алматы Все права защищены
Иллюстративное фото
В Алматы изъята крупная партия оружия, похищенная во время январских событий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками транспортной полиции в ходе расследования уголовного дела установлено местонахождение партии оружия, которое было похищено из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков 5-6 января текущего года в городе Алматы. Об этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

Автоматы, ружья и гранатометы: что было украдено у силовиков и до сих пор не найдено

Как отметил Бекиев, по подозрению в совершении хищения задержан 23-летний гражданин Узбекистана, который принимал участие в массовых беспорядках в аэропорту Алматы, по месту жительства были изъяты два ножа и один пневматический пистолет.

Полицейские также задержали его 43-летнего соучастника, у которого в ходе обыска изъяты 19 единиц пневматического оружия и патроны к нему, 10 ножей, один арбалет, шесть оптических прицелов и три оптических прибора.

"По данному факту начато досудебное расследование и осуществляются следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых лиц к другим преступлениям. Принимаются меры по установлению и задержанию их сообщников", – резюмировал он.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:24
модераторы, проверьте статью. В нее вклеились автоматически куски из сайта источника, не относящиеся к тексту:
"Похищенная во время январских событий крупная партия оружия изъята в Алматы Все права защищены"
"Автоматы, ружья и гранатометы: что было украдено у силовиков и до сих пор не найдено"

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