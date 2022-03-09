"Похищенная во время январских событий крупная партия оружия изъята в Алматы Все права защищены"

В Алматы изъята крупная партия оружия, похищенная во время январских событий, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Сотрудниками транспортной полиции в ходе расследования уголовного дела установлено местонахождение партии оружия, которое было похищено из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков 5-6 января текущего года в городе Алматы. Об этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.



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Как отметил Бекиев, по подозрению в совершении хищения задержан 23-летний гражданин Узбекистана, который принимал участие в массовых беспорядках в аэропорту Алматы, по месту жительства были изъяты два ножа и один пневматический пистолет.



Полицейские также задержали его 43-летнего соучастника, у которого в ходе обыска изъяты 19 единиц пневматического оружия и патроны к нему, 10 ножей, один арбалет, шесть оптических прицелов и три оптических прибора.



"По данному факту начато досудебное расследование и осуществляются следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых лиц к другим преступлениям. Принимаются меры по установлению и задержанию их сообщников", – резюмировал он.

