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Директор открыла продуктовый магазин в здании школы в Карагандинской области

Просмотров:374 Опубликовано: Вчера, 19:27
Директор открыла продуктовый магазин в здании школы в Карагандинской области
Иллюстративное фото:elements.envato.com
Директор сельской школы из Каркаралинского района открыла в здании учебного заведения продуктовый магазин. Запрещенную предпринимательскую деятельность выявили сотрудники Департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации антикоррупционного ведомства, директор была назначена на эту должность в декабре 2021 года. До этого она работала учителем. ИП она зарегистрировала в 2006 году. Сколько времени продуктовый магазин работал в здании школы, никто точно сказать не может.

"По словам директора, она не знала, что ей нельзя заниматься предпринимательской деятельностью. После того как факт был выявлен, директор сразу же закрыла магазин и занимается ликвидацией ИП. В отношении нее составлен административный протокол по статье 154 "Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности". Она вину признала, раскаивается. Материал направлен в суд. Ей грозит штраф в размере 200 МРП (612 600 тенге)", - сообщил главный специалист управления превенции Департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Ердос Абдрахманов.

Всего сотрудниками ведомства за последние четыре месяца в Карагандинской области выявлено 32 факта занятия предпринимательской деятельностью среди лиц, которым запрещено вести бизнес.

"Среди них пять человек являются государственными служащими, в частности, двое - акимы сельских округов, а трое - главные специалисты СЭС. 14 служащих являются представителями сферы образования, то есть девять директоров школ и пять заместителей директоров колледжей. Кроме того, в этом списке шесть директоров и замдиректора организаций физической культуры и спорта, четверо служащих являются руководителями КГУ областного уровня, трое руководят КГУ города и района", - добавил Ердос Абдрахманов.

Нарушители имели крестьянские хозяйства, ТОО для занятия госзакупками, занимались сдачей жилья в аренду и даже продавали детскую одежду.

В общей сложности на сегодняшний день антикоррупционщикам удалось привлечь к административной ответственности 21 человека. С них по решению судов взыскано более 9 миллионов тенге.

"Ранее в Казахстане 154-я статья Кодекса об административных правонарушениях считалась мертвой. Практики привлечения к ответственности не было. Мы первыми взялись за это дело, и сейчас такие факты выявляются по всей стране. Хотим напомнить, что госслужащие и служащие, приравненные к ним, не имеют права заниматься предпринимательской деятельностью. К приравненным относятся руководители коммунальных государственных учреждений и их заместители", - подчеркнул Ердос Абдрахманов.


Источник: tengrinews.kz
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