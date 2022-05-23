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Какие сюрпризы для поклонников приготовит манга «Семья шпиона»

Просмотров:191 Опубликовано: 23-05-2022, 09:00
Какие сюрпризы для поклонников приготовит манга «Семья шпиона»

«Семья шпиона» от Тацуей Эндо расскажет историю шпиона, которому для выполнения важной миссии требуется обзавестись семьей. Секретный агент даже не подозревает, что удочеренная девочка и фиктивная жена вскоре приготовят для него немало сюрпризов. Ребенок с рождения обладает телепатическими способностями, а женщина входит в число лучших наемных убийц.

Семья шпиона аниме выходят с весны 2019 года с периодичностью 1 раз каждые 2 недели с использованием сервиса Shonen Jump и издательства Shueisha. По состоянию на апрель 2022 года манга вышла в 9 томах-танкобонах, а премьера сериала в жанре аниме стала долгожданным событием.

Сюжет сериала "Семья шпиона"


Агент Весталиса получил очередное задание, в рамках которого ему предстоит попытаться сохранить хрупкое равновесие между двумя враждующими мирами. Наемнику по прозвищу «Сумрак» потребуется наблюдать за Донованом Десмондом, который пользуется в Остании уважением и считается лидером Партии. Его соратники выступают за национальное единство и готовы до конца отстаивать интересы страны. Их руководитель ведет замкнутый образ жизни, поэтому сблизиться с ним довольно сложно.

Агент решает пойти на хитрость и устраивает ребенка в образовательное учреждение, в котором учатся дети Десмонда. Теперь ему придется играть роль заботливого и любящего родителя, что непросто сделать при отсутствии достаточного опыта. Шпион берет имя Лойд Форджер, заключает брачный союз с Йор Брайери получает приемную дочку Аню. Он даже не догадывается, что девочка умеет читать мысли, а женщина за деньги убивает людей.

Супругам удается отлично скрывать истинные личности, а внешне семья выглядит счастливой и почти идеальной. Они не подозревают, что самым осведомленным человеком среди них выступает девочка. Агент старается играть роль заботливого мужа и образцового отца, но иногда происходящее заставляет его терять способность мыслить разумно.

[media=https://youtu.be/V_6UbruirDk]

История создания сериала


Создателем проекта считается Тацуя Эндо, а редактором выступил Сихэй Лин. Их связывает давняя дружба, а их успешное сотрудничество позволило в 2007 году появиться на свет дебютной работе Tista. Лин успешно работал в редакции Jump Square, а позже перешел в Shonen Jump+ и Эндо решил последовать за ним.
В «Семье шпиона» были использованы элементы из 3-х ваншотов Эндо, а редакционный отдел практически сразу принял решение о выпуске сериала. Работа в качестве ассистента Тацуки Фудзимото над Fire Punch позволило получить ценный опыт. В ранних работах создателя манги присутствовал мрачный тон, а новый проект необходимо было сделать более жизнерадостным.

Название «Семья шпиона» долгое время считалось первоначальным вариантом, а в процессе работы было предложено более 100 альтернатив. В итоге было принято использовать не японский, а английский язык и применить символ креста. Подобный штрих во многом был обусловлен влиянием Hunter Hunter.
Редактор сделал акцент на том, что он при работе с Эндо всегда придерживался четко прорисованной линии. В большинстве случае насилие ассоциируется со шпионскими играми и считается неотъемлемым атрибутом манги о работе секретных агентов. При этом его можно проигнорировать, если речь идет о попытке создания проекта в комедийном жанре.

Внешний образ Ани был создан под влиянием главного персонажа ваншота Rengoku no Ashe. Необходимость подарить ей способность к телепатии и экстрасенсорному восприятию окружающего мира создателями была обсуждена на ранних этапах. Лин назвал подобный прием необходимым для создания эффекта комедии и отметил, что она стал одним из сильных сторон аниме-сериала.

Манга приобрела большую аудиторию поклонников, среди которых есть представители разного пола и возраста. Более привлекательным для зрителей проект сделали четкие и красочные иллюстрации, создателем которых выступил Эндо. Уникальная способность передавать с их помощью широкий спектр эмоций позволит повысить популярность манги.

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