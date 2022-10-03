Что нужно знать о рулонных шторах для правильного выбора

Первые рольшторы появились в Древнем Египте и использовались для защиты помещений от солнечных лучей. Они изготавливались из стеблей тростника, которые предварительно высушивались и сплетались в циновки. Полотна укладывали в рулоны, которые затем могли размещать в окнах или дверных проемах. Нередко их использовали на верандах, фиксируя под крышными конструкциями. Управление было достаточно простым, так как осуществлялось посредством системы из веревок и специальных крючков. Современные варианты сочетают в себе достоинства штор из ткани и жалюзи, что часто обуславливает выбор в их пользу.
Преимущества современных рулонных штор
Современные модели рулонных штор характеризуются технологичностью и удобством эксплуатации. Производители предлагают широкий выбор различной фурнитуры, при помощи которой можно быстро выполнять качественный монтаж. Полотна могут размещаться наклонно или вертикально по отношению к поверхности, которые могут быть пластиковыми, деревянными, металлическими.
Преимуществом современных моделей принято считать:
широкий выбор тканей;
многофункциональность;
удобство управления;
безопасность эксплуатации.
Рулонные шторы на окна характеризуются различной пропускной способностью света, а значения могут варьироваться 0 до 100%. Подобная особенность позволяет создавать в помещении различное освещение. Модели оснащаются автоматизированным либо ручным видом управления. Модель может быть стандартной или оригинальной, что позволяет использовать их в различных стилях интерьера.
Особенности тканей для штор рулонного типа
Ткани пропитываются особыми составами, обеспечивающими защиту полотнам от выгорания. Пропитка обеспечивает поверхностям гладкость и повышает устойчивость к различным видам загрязнений. Ее нанесение позволяет облегчить процесс ухода, так как для очистки требуется минимальное количество времени и сил. Полотна можно протирать мыльным раствором, не снимая с оконных проемов. Для высыхания им требуется немного времени, а дополнительной глажки они не требуют.
Для выбора рулонных конструкций характерна широкая цветовая палитра, а ассортимент представленных в продаже фактур и показателей плотности изделий не уступает текстильным вариантам. При желании можно оформить все оконные проемы в доме с учетом пожеланий и требований заказчика.
На рынке представлены модели «день-ночь», которые также нередко называются «зебра» или «комбо». Для их изготовления используются одинаковые по ширине полосы с последовательным чередованием, а одна из них пропускает максимальное количество света. Обычно используется тюль, которая в зависимости от пожеланий покупателя может обладать различной светопропускной способностью. Возможно применение тканей «глухого» типа.
Шторные конструкции «день-ночь» крепятся на оконный проем так, чтобы в результате было образовано два слоя. Благодаря перемещению прозрачных полос с различными показателями прозрачности обеспечивается множество комбинаций. Наибольший пропуск света обеспечивается в случае совпадения прозрачных элементов передних и сзади расположенных полотен. Если происходит наложение в шахматном порядке, то происходит максимальное затемнение. Полная защита позволяет предотвратить наблюдение посторонних лиц, обеспечивая дополнительную безопасность.
Нюансы установки и управления шторами рулонными шторами
Максимально простое управление шторами обеспечивают механические системы. Такая конструкция включает цепочку, которая приводит в движение конструкцию вала с намотанным полотном. Элемент может находиться с одной или с обеих сторон. Элемент кнопки управления представляет собой наиболее передовой вариант, а кнопка управления может располагаться на стене или вблизи окна. Пульт позволяет осуществлять регулирование на расстоянии, что обеспечивает удобство эксплуатации для кинотеатров. Такой вариант целесообразно использовать для моделей рулонных штор «день-ночь», способных обеспечивать затемнение на 100%.
Рулонные шторы для определенных помещений можно рассматривать в качестве несомненных фаворитов. Например, для мансардных помещений, кухонных зон и детских комнат они выступают оптимальным вариантом. Они обеспечивают высокий уровень безопасности, комфорта и удобства эксплуатации, а использование в спальнях моделей «день-ночь» гарантирует спокойный сон взрослым и малышам.
Рулонные конструкции могут использоваться в любых помещениях, в том числе в студиях и спальнях. Они гармонично вписываются в любой стиль интерьера, хорошо сочетаются с ламбрекенами и различными гардинами. С их помощью можно легко создать оригинальный интерьер или преобразить обстановку в доме. Компания Fabryka на протяжении многих лет производит в Москве все виды штор и жалюзи. Мы начали работать с 2008 года и по сей день изготавливаем рулонные и римские шторы, плиссе, горизонтальные и вертикальные жалюзи, рулонные ворота, рольставни. Изучить ассортимент предложений рулонных штор на окна можно при помощи каталога, а специалисты всегда готовы предоставить необходимый объем консультаций по всем возникающим вопросам.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz