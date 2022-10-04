Особенности международной регистрации товарных знаков

Обеспечение правовой защиты товарных знаков осуществляется с учетом национальных законов и международных договоров. Процедуры распространяются только на территории государств, в которых была пройдена регистрация товарного знака
. С учетом такой особенности допускается обеспечить охрану прав в РФ и иной стране в случае, если речь идет о наличии коммерческого интереса.
Необходимость регистрации товарного знака часто возникает в случае, когда речь идет о сотрудничестве с другими странами, экспорте товаров за границу и планировании выхода бренда на уровень международных отношений. Во многих странах сегодня практикуется «сквотинг», когда на третьих лиц осуществляется регистрация известных марок. При этом товарный знак не проходит официальную регистрацию на территории государства. Спустя некоторое время такие лица могут запросить значительные суммы компенсаций за продажу, а привлечение инструментов судебного разбирательства обычно требует значительных финансовых затрат.
Особенность прохождения процедуры международной регистрации товарных знаков заключается в том, что заявку можно подать на основании свидетельства или результатов прохождения формальной экспертизы.
Мадридская система регистрации
В 1891 году была создана Мадридская система, в рамках которой можно пройти регистрацию товарного знака. Она действует в соответствии с положениями соглашения и протоколом, подписанным в 1989 году. Желающие могут подать заявку на прохождение международной регистрации в выбранных или всех странах, входящих в список участников Мадридского соглашения. Преимуществом системы принято считать возможность внесения изменений:
- наименования;
- адреса;
- уступки прав;
- срок действия.
Заявитель может продлить срок действия регистрации в нескольких странах путем подачи всего одного заявления. На текущий момент Мадридский союз насчитывает 100 членов из 116 стран, а на их долю приходится свыше 80% торговли мирового уровня. Показатели могут значительно увеличиться в ближайшем будущем, так как отмечается тенденция к увеличению количества участников.
Как происходит регистрация по Мадридской системе
Длительность проводимой экспертизы для Мадридского Соглашения ограничена сроком в 12 месяцев, а для стран Протокола — 18 месяцев. На предварительном этапе проводится патентный поиск среди ранее зарегистрированных товарных знаков. При выявлении схожих вариантов принимаются меры для обеспечения уникальности. Важно внимательно отнестись к прохождению этапа, чтобы снизить риск отказа, потери времени и сил.
В случае положительного результата поиска можно приступать к оформлению заявки и сбору необходимого перечня документов. Сначала пакет бумаг отправляют для изучения в Роспатент, а заявка может быть оформлена на нескольких языках. В число возможных вариантов входит:
- русский;
- французский;
- английский.
Проверенная заявка перенаправляется для работы сотрудникам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Специалисты исследуют уникальность знака, проверяют на предмет соответствия обязательным требованиям и правильность заполнения документации.
Далее данные вносят в реестр, а заявка направляется в страны-участники соглашения. Сотрудники государственных патентных служб осуществляют проверку заявки и контролируют отсутствие нарушений, предотвращая нарушение действующих правообладателей. Итоговые заключения должны поступить в адрес ВОИС интеллектуальной собственности от 116 ведомств. Данные вносятся в единый реестр, после чего уведомление отправляется заявителю.
Особенности дальнейшего взаимодействия
Система поддержки Madrid Monitor позволяет осуществлять контроль над товарным знаком. При помощи имеющегося функционала можно выполнять следующие действия:
- отправлять заявки для смены правообладателя;
- заявлять о желании аннулировать знак;
- добиваться продления срока действия;
- вносить различные изменения в документы;
- проводить оплату пошлин в швейцарских франках.
Для возможности управления потребуется знать индивидуальный номер и пароль, необходимый для предоставления доступа.
Нюансы регистрации товарных знаков в Евросоюзе
Местонахождением европейского бюро считается испанский город Аликант. Ведомство по интеллектуальной собственности обеспечивает защиту интересов правообладателей из 28 стран, входящих в состав Евросоюза.
Процедуру международной регистрации можно пройти в любом из государств-участников союза. Если возникают препятствия хотя бы в одной стране, то происходит аннулирование всей заявки. В случае обнаружения сходства с уже зарегистрированным товарным знаком заявка бюро направляет уведомление, что может стать основанием для судебного разбирательства.
Для исключения различных недоразумений рекомендуется провести тщательную и всестороннюю проверку товарного знака, в том числе с использованием различных информационных баз. Важно при оформлении документов правильно указать классы МКТУ, так как в дальнейшем внести изменения не получится. Срок регистрации товарного знака может варьироваться от полугода до 2 лет. Владеть EUTM (европейский товарный знак) без продления можно на протяжении 10 лет.
Прохождение регистрации в отдельной стране
Прохождение регистрации такого вида часто вызвано необходимостью осуществления деятельности в одном государстве и в случае, когда страна не имеет статуса участника Мадридской Системы. Подача заявки напрямую в национальное бюро выступает наиболее оптимальным и экономичным способом получения охраны товарного знака.
Процедура международной регистрации отличается от РФ более сложной организацией процесса, поэтому требует активного участия поверенного. Рекомендуется заранее связаться со специалистом и подробно описать ситуацию, что позволит получить квалифицированную поддержку в максимально возможном объеме.
Фото с сайта patentium.ru