Особенности системы ТИС: способ снижения нагрузки по налоговым отчислениям

Стремительное развитие информационных технологий предоставило бизнесу новые инструменты и возможности. Классическая касса трансформировалась в онлайн-оборудование, а значительная часть платежей сегодня проводится при помощи безналичных расчетов. Появление ERP-систем способствовало более эффективному управлению бизнесом. Активное внедрение новшеств позволяет добиваться экономии ресурсов, средств и времени, необходимых для оперативного решения текущих задач. На достигнутых результатах разработчики решений не остановились и пошли дальше, объединив передовые IT-нововведения в единую систему ТИС
. С ее помощью бизнес получает уникальные возможности и большое количество преимуществ.
Что представляет собой система ТИС
Информационный продукт трехкомпонентного типа ТИС позволяет осуществлять прием платежей в безналичной форме и повышать эффективность процессов. В ее состав входит POS-терминал, касса-онлайн, и компонент автоматизации.
Система ТИС подходит для предприятий торговли и компаний, оказывающих услуги и выполняющих различные виды работ. Она подходит для ведения налогового учета товарных позиций и управления различными процессами, характерными для конкретного бизнеса.
В чем преимущества применения ТИС
Система ТИС характеризуется большой функциональностью, предоставляя бизнесу широкий спектр новых возможностей. С ее помощью можно автоматизировать следующие процессы:
- прием платежей в безналичной форме;
- реализовывать товары, услуги и выполнять комплекс работ с использованием онлайн-кассы, осуществляя передачу сведений о проведении денежных операций в оперативном режиме;
- формирование счет-фактуры и отправка документов для внесения в единый электронный реестр;
- ведение «виртуального» склада, составление счет-фактур и накладных;
- подключение к сканеру и печатному оборудованию;
- осуществление учета с использованием БУ счетов.
Система ТИС оснащена модулем «управление персоналом» и «заработная плата» и Она поддерживает интеграцию с другими информационными продуктами. Благодаря платежному компоненту можно осуществлять прием платежей, осуществлять взаимодействие с банковскими веб-сервисами и приложениями для мобильных устройств.
Система содержит компоненты для контроля учета, функцию выдачи акцизов и обеспечения надежного хранения. На случай проблем со связью предусмотрена возможность автономной работы, при котором можно выдавать товарные чеки. Функционал при необходимости может быть дополнен с учетом специфических особенностей ведения бизнес-деятельности и требований клиентов.
Как при помощи ТИС снизить нагрузку по налогам
НК Республики Казахстан предусматривает возможность применения системы ТИС для ИП, сдающих отчетность по налоговым отчислениям по упрощенной форме.
При наличии оборачиваемости средств до 20 000 МРП и проведении данных через ТИС дополнительно разрешается сумма в размере 124 184 МРП без исчисления НДС при условии безналичной формы расчетов. Аналогичный лимит действует в отношении плательщика НДС.
Использовать преимущества специального режима с применением отчетности по упрощенной форме разрешается индивидуальным предпринимателям с количеством сотрудников в штате до 30 работников. Деятельность не должна выходить за границы, которые устанавливаются ст. 683 НК. Она не должна иметь связь с реализацией определенного перечня продуктов нефтепереработки, акцизной продукции, лотерейным бизнесом и иными видами.
Как зарегистрировать систему ТИС
Для возможности использования функционала системы ТИС необходимо пройти процедуру регистрации. Оформление осуществляется на местном уровне в органе по учету государственных доходов и занимает 3 рабочих дня. По завершении выдаётся унифицированный регистрационный документ, а посмотреть пример заполнения можно в приказе №953 от 02.09.2019 года.
Что дает использование «Prosklad» ТИС
Разработчики программного обеспечения стремятся сделать функционал максимально понятным и удобным. Достоинством системы ТИС считается отсутствие необходимости приобретения оборудования большой стоимости, что особенно актуально для представителей малого предпринимательства.
Достоинством продукта «Prosklad» выступает гибкость системы и ориентация на конечного потребителя. Например, для клиентов из сферы общепита представлен модуль «Iiko», предлагающий большой набор опций для упрощения процессов приемки и доставки заказов. Он также позволяет осуществлять контроль соблюдения стандартов производимых блюд.
Процесс перехода к бизнес-моделям цифрового типа начался давно и обратить его впять уже невозможно. Он поддерживается на законодательном и государственном уровнях, поэтому предпринимателям важно определиться с общим видением и концепцией.
Фото (скриншот) с сайта prosklad.kz