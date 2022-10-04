Как отвязать аккаунт Google от телефона: пошаговое руководство

Интересует, как открепить учетную запись Google от смартфона? Возможно ли это вообще? Конечно, да, и в этой статье будет рассказано, как выполнить эту операцию пошагово.
В век мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков, когда большинство вещей делается на ходу онлайн, кажется, что аккаунт Google необходим для существования в Интернете и возможности легкого и быстрого общения. Преимущества наличия учетной записи весьма значительны. Достаточно упомянуть использование электронной почты или карт Google, самой точной и постоянно обновляемой навигационной системы, которой пользуются люди во всем мире. Play Store также считается очень полезной опцией, позволяющей поддерживать в актуальном состоянии все системные приложения, установленные на смартфоне, и приложения, загруженные из магазина. Для геймеров это возможность ведения игры без потери ранее сохраненного состояния игры, поскольку Google это запоминает, и игрок может вернуться после перерыва к состоянию, в котором завершил ту или иную игру.
Для смартфонов Android требуется аккаунт Google. Поэтому для использования телефона необходим адрес электронной почты. Но не все хотят продолжать пользоваться своим телефоном после его активации и настройки учетной записи. Это предполагает определенные ограничения, поскольку если пользователь отключит аккаунт Google от телефона, то потеряет многие возможности, которые этот аккаунт сделал активными. Таким образом, он не сможет пользоваться магазином Play, где обновляются приложения, не сможет получать электронные письма, если он где-то поделился своим адресом, и не сможет отправлять и получать файлы в облаке на Google Drive. Чтобы убрать учетную запись с устройства, необходимо восстановить заводские настройки смартфона. Затем нужно будет зайти в настройки устройства и найти там опцию сброса аккаунта. Данный вариант полностью очищает телефон от всех имеющихся на нем данных, поэтому необходимо помнить об их потере. На сайте tonfotos.com мы нашли полезную информацию если вам нужно будет перенести фото с айфона на компьютер через шнур
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Как отключить телефон от учетной записи?
Существует второй способ отключения телефона от аккаунта Google. В этом случае это необходимо сделать, отключив устройство в настройках аккаунта. После входа в соответствующую вкладку будут видны все доступные аккаунты, подключенные к устройству (Facebook, Instagram, Gmail и т. д.). Здесь ситуация очень простая, поскольку для ее удаления с телефона нужно зайти в настройки, затем нажать на учетные записи и выбрать ту, которую хочется удалить, окончательно утвердив действие кнопкой «Удалить учетную запись». Система, конечно, спросит, уверен ли пользователь, что хочет это сделать, просто следует подтвердить. Важно отметить, что после процесса удаления она по-прежнему будет на сервере и доступна. Ее просто нет в смартфоне.
Стоит ли удалять?
Поэтому отключить учетную запись Google от смартфона несложно, но стоит заранее подумать, действительно ли это необходимо для функционирования, ведь наличие учетной записи открывает гораздо больше возможностей, чем простое удаление учетной записи Google с телефона, ведь тогда теряется множество полезных и нужных функций, поддерживающих систему и телефон.