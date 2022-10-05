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Виды входных дверей

Просмотров:77 Опубликовано: 5-10-2022, 06:17
Виды входных дверей

«Мой дом – моя крепость!» - это выражение знакомо каждому человеку. И абсолютно каждый с ним согласен.

Ведь, где, как не дома, мы чувствуем себя наиболее защищенными. А что способно повысить степень нашей защищенности? Правильно – входная дверь!

Итак, какую дверь выбрать?

Различают металлическую и пластиковую входные двери. Конечно, пластиковая дверь звучит как-то не очень грозно. Кажется, что она не способна создать полное ощущение безопасности в собственной квартире. Но, как оказалось, двери capelli может. Профиль такой двери имеет толщину полтора миллиметра. А еще, стекло на дверь устанавливают исключительно из бронированного материала. Поэтому, воришке, решившему попасть к вам в дом, придется нелегко. Да и вряд ли он вообще захочет возиться. А за счет того, что пластиковая дверь максимально герметична, холодно в вашем доме не будет никогда.

У металлической двери тоже немало плюсов. Во-первых, выглядит она массивно, несмотря на то, что внутренняя часть двери может быть отделана либо панелью МДФ, либо деревом, либо вообще шпоном.

Во-вторых, у такой двери хорошая звукоизоляция.

В-третьих, металлическая дверь более красива, поэтому может отлично сочетаться с дизайном вашей квартиры или дома. Кстати, если у вас деревянный дом, который еще требует усадки, а год жить без двери – просто нереально. Советуем установить металлическую дверь, именно у двери из этого материала не возникнет перекосов.

Теперь, что касается выбора самой двери. Покупать следует только ту стальную дверь, у которой имеется наружная порошковая окраска.Такое покрытие обеспечивает устойчивость двери не только к различным климатическим условиям, как то перепады температур, дождь, снег или ветер, но и способно противостоять воздействию ультрафиолетовых лучей.

Возникает вопрос, из чего же состоит это порошковое напыление, которое способно защитить дверь от любого негативного воздействия природы.
Оказывается, все просто. Сначала на стальной лист наносится полимерный порошок, затем лист помещают в специальную печь «греться» при очень высоких температурах. После полного остывания листа, напыление превращается в довольно прочный слой эмали. Аналогичным методом наносится и окраска на металлический лист.

Но не стоит думать, что безопасность вашей квартиры полностью зависит от того, покрыта дверь эмалью или нет. Большую роль играет и правильно подобранный входной замок. Радует то, что сегодня найти подходящий замок не составляет большого труда.

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