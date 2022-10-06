Как выполнить проверку СРО при помощи ИНН компании

Положения действующего законодательства разрешают проводить работы проектировочного характера, предоставлять строительные и изыскательные услуги исключительно членам СРО. Перед подписанием договора рекомендуется уточнить факт вхождения выбранной организации в перечень, что станет гарантией законного предоставления услуг, соблюдения общепринятых стандартов. Для проведения проверки СРО Москва
достаточно придерживаться простых правил и рекомендованной последовательности действий.
ГК «РОСТ» оказывает профессиональные услуги в сфере СРО, сертификатов и лицензирования, сотрудничая только с проверенными СРО. Цена зависит от содержания выполняемых работ, а купить необходимый документ в Москве можно в сжатые сроки. Заказать услугу можно в любое удобное время, предварительно уточнив и рассчитав стоимость услуги.
Зачем необходима проверка СРО
Проведение проверки допуска СРО позволяет получить уверенность, что организация предоставляет актуальные и достоверные сведения. Она действует на законных основаниях, что для партнеров выступает доказательством надежности. Например, речь может идти о нанесении ущерба из-за выполнения работ ненадлежащего качества. В таком случае убытки будут возмещены за счет специального компенсационного фонда СРО.
Убедительным аргументом выступают вопросы правовой природы построения партнерских отношений. Если фирма берется за выполнение работ без обязательного допуска и необходимых документов, то подобная деятельность будет считаться незаконной. В таком случае автоматически попадает в список нарушителей действующего законодательства. Тяжесть последствия может различаться, начиная от наложения штрафа и заканчивая лишением свободы. Возможны следующие варианты наказания:
- штраф в размере 40 000—500 000 рублей;
- выполнение комплекса принудительных работ;
- лишение свободы на период до 5 лет.
В некоторых случаях ставится вопрос о прекращении деятельности организации и ликвидации, а такое решение выносится в ходе судебного разбирательства.
Как проверить допуск СРО
На текущий момент существует 3 возможных способа, при помощи которых можно подтвердить факт наличия у организации допуска СРО. Для выбора возможны следующие варианты:
- получение выписки из базы реестра — возможно направить официальный запрос, то позволит получить документ с подтверждением членства компании;
- с использованием ИНН на ресурсах НОПРИЗ/НОСТРОЙ — ведомства обладают информацией о списках СРО и составе членов, а после ввода необходимых реквизитов появится сообщение о присутствии организации в базе;
- по ИНН на официальном портале СРО — предполагает обращение к госреестру.
Полный перечень СРО с указанием перечня ссылок на их официальные ресурсы указан на портале Ростехнадзора. Для получения интересующих сведений достаточно перейти на http://sro.gosnadzor.ru/
и указать в специальной графе данные ИНН. После ввода информации появится сообщение об актуальном статусе компании.
Особенности проверки СРО при помощи порталов
Для проверки обладания допуском СРО строителей на ресурсе НОСТРОЙ и обращения к реестру необходимо знать ИНН или точное название компании. Если она выдается в списке то, организация не имеет проблем с разрешением.
Перечень всех СРО в сфере проведения изысканий и проектных работ можно найти на сайте НОПРИЗ. Для получения интересующей информации можно ввести ИНН, правильное название компании или иной допустимый для поиска критерий.
Актуальность предоставленных компанией сведений можно на ресурсе саморегулируемой организации. В госреестре Ростехнадзора можно найти необходимую СРО, после чего перейти по ссылке. Для размещаемой информация о всех действующих членах характерна открытость, поэтому ознакомится с ней может любой желающий. Если в списке данные компании отсутствуют, то можно говорить об отсутствии у нее доступа конкретного саморегулятора.