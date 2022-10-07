Что такое транспортировка негабаритных предметов?

Дело в том, что не каждая компания, занимающаяся перевозкой грузов, возьмется за столь деликатный вопрос. Каждый конкретный случай транспортировки такого рода специфическое и уникальное событие. Решать вопрос перевозки необходимо разными способами, прилагая весь имеющийся профессионализм и смекалку. Именно так можно охарактеризовать компанию-перевозчика ***, услуги которой всегда отличает высокое качество. Наши клиенты спокойно доверяют нам самые сложные ситуации. Одна из компаний занимающиеся негабаритными грузоперевозками по России и СНГ от https://log-groupp.ru/
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Какие грузы негабаритные?
Негабаритный груз — это перевозимый предмет, параметры которого не укладываются в следующие стандарты: 2,5 м ширина 2 м длина 4 м высота.
Также под эту категорию попадают тяжелые по весу грузы, например промышленная, строительная техника, памятники и скульптуры, яхты, катера, каркасные разборные дома и т.д.
Каждый заказчик, прежде чем обратиться за помощью в ту или иную компанию, должен понимать, какие сложности могут быть связаны с его особенным грузом:
- Для негабаритных предметов требуется особый транспорт.
- Водитель должен обладать нужной категорией и опытом таких перевозок.
- Вся разрешительная документация должна быть оформлена надлежащим образом.
- Необходим подробный расчет размещения негабаритного груза на транспортном средстве, согласно техническим требованиям.
- Маршрут составляется с приоритетом качества дорожного покрытия.
В каждой стране существуют свои стандарты перевозок негабаритных и опасных грузов, описываемых в Правилах дорожного движения, несоблюдение которых карается законодательством.
Опасные грузы, нюансы перевозки
Для того чтобы компания получила разрешение на доставку ADR грузов (так маркируется этот тип), подвижной состав должен быть укомплектован специальными средствами защиты перевозимого багажа от контакта с окружающей средой и конечно с человеком.
Зачастую, для перемещения опасных веществ необходимо создать особые, искусственные условия. Такие грузы относятся к категории особо опасные. Все вредные вещества, допустимые к перевозке автомобильным транспортом, классифицируют на определенные группы. Их всего девять, но основными являются легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, радиоактивные и токсичные вещества.
Щепетильное соблюдение правил перевозки этих категорий грузов может гарантировать лишь опытный перевозчик, не первый год, занимающийся оказанием подобных услуг на рынке РФ, имеющий всю необходимую нормативную и техническую базу, а также подготовленный и хорошо обученный персонал.