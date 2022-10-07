Почему нельзя играть свадьбу в Великий пост: народные приметы и суеверия.

Для свадеб на Руси были определенные периоды, например, самой распространенной порой была осенняя — от Покрова и до конца ноября. Также часто женились от Красной горки до Троицы: прекрасная погода, тепло, солнечно. Некоторые предпочитали зимний (от Крещения до Масленицы) или летний (от Петрова дня до Медового Спаса) варианты. Как видно из перечисленного, в некоторые временные промежутки венчания не совершались. Это многодневные церковные посты, когда было принято молиться, каяться и всячески преуспевать в добродетелях. Очень полезный для определения какой сегодня православный праздник
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Отдельным пунктом идет Великий пост. Он самый долгий и строгий. В зависимости от дня Пасхи его начало и конец меняются, но если обобщить, то он охватывает вторую половину февраля, март и часть апреля. Следовательно, на Руси практически никогда не играли свадьбы в марте, но старались перенести их на апрель и май.
Почему же в великопостный период нельзя жениться и выходить замуж?
Причина на самом деле самая простая: во время Великого поста люди полностью уходят в покаянные размышления, исправляют жизнь, каются во грехах. Многие накладывают на себя подвиг настоящего аскетизма: сухоядение, частые молитвы, еженедельная исповедь. Богослужений в эти семь недель очень много, они важные и нужные, очень грамотно распределены по неделям и дням. Самой строгой считается последняя (Страстная седмица), когда воспоминаются важнейшие евангельские события: предательство Иуды, Тайная вечеря, крестные страдания Спасителя, Его смерть и погребение. Какие уж тут свадьбы: в дореволюционной России в эту неделю люди вообще нигде не бывали, кроме церкви. Закрывались все увеселительные заведения, даже магазины работали лишь в понедельник, вторник и среду.
Не менее строгой считается и первая великопостная неделя. Она сразу же заставляет христианина погрузиться в покаянные думы, отвлекает от житейской суеты. По вечерам с понедельника по четверг в храмах совершаются богослужения с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского. Согласно церковному уставу, пищу можно употреблять лишь со среды, хотя, конечно, это больше указание для монахов. В течение всей недели люди готовятся к исповеди и причастию, занимаются собой, ежедневно молятся и записывают грехи. Все это опять-таки идет вразрез со свадебными хлопотами.
Что касается остальных недель Великого поста, то они, конечно, не настолько строгие, но не менее насыщенные. Перед глазами христианина проходит все: и три родительские субботы, и Крестопоклонная седмица (четвертая), когда на середину храма выносится Крест, и вечерние воскресные богослужения с чином Пассии, совершаемые по принципу Великой Пятницы, и особые постные литургии Преждеосвященных Даров. Словом, практически каждый великопостный день важен для спасения души. И радоваться как-то не особо хочется. Вернее, радость, конечно, присутствует, но духовная. А повеселиться можно и после Пасхи. Да, в саму пасхальную седмицу еще не венчают, но после Красной горки наступает истинно свадебная пора.
Из вышесказанного видно, что во время Великого поста нежелательно даже просто расписываться в загсе. В этом на самом деле нет никакой необходимости: перенести можно любое торжество. Известно немало случаев, когда пары все-таки устраивали свадебные пиры прямо в Великий пост, а потом страдали от измен, побоев, болезней, психических расстройств, бесплодия и прочих горестей. И дело вовсе не в том, что Бог наказал или еще что-то подобное. Просто всему есть свое время. Ведь не зря на Руси обычаи чередования постов и мясоедов существовали веками. Значит, в этом есть что-то сакральное и правильное.