Согласно многочисленным отзывам, айрширская порода коров является одной из лучших в молочном направлении. По обильности удоев её обгоняет только голштинская порода, считающаяся неоспоримым лидером в молочном скотоводстве. Однако, голштинки очень требовательны к условиям содержания и кормам, что усложняет их разведение. В то же время коровы айрширской породы (подробнее читайте здесь по ссылке
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Распространение породы
Малая родина айрширов – шотландское графство Айр с холодным климатом, повышенной влажностью и великолепными естественными пастбищами. Эти факторы сделали эту породу крепкой, а также повлияли на вкусовые качества молока.
Благодаря своей высокой продуктивности, порода была известна уже к середине XIX века. Так, в 1845 году айрширов завезли в Финляндию, где порода обрела большую популярность, поскольку хорошо себя чувствовала в холодном скандинавском климате и при этом одаривала хозяев высокими надоями. И до сегодняшнего времени айрширская порода остается лидером финского поголовья, составляя порядка 60% (140 000 голов). Кроме того, айрширов активно разводят в Великобритании, Швеции и даже в Северной Америке.
В России этот скот в основном распространен в северных регионах, но, вытесненная голштинским скотом, порода не стала особо популярной.
Описание породы
Коровы этой породы сравнительно невелики: при росте 125 см их вес составляет примерно 450-480 кг. Быки достигают 800 кг.
Айрширские коровы имеют крепкое здоровье и хорошую выносливость. Лучше всего их содержать на выгонных хозяйствах в прохладных регионах. Интересно, что чем дальше на юг, тем хуже они себя чувствуют. Из-за плохой переносимости жары их нельзя держать в степных районах.
Продуктивность
В год корова айрширской породы может давать в среднем 5000-8000 кг молока. При этом его качество очень высоко благодаря жирности 4,2 – 4,3% и содержанию белка 3,4 – 3,5%. Кстати, именно на основе молока айрширов производится детское питание.
Выращивать их ради мяса нерентабельно: убойный выход редко превышает 50-55%.
Сложности
В сравнении с другими породами айрширки очень подвижны, поэтому их не стоит круглый год держать в стойле. Для нормального самочувствия коров нужно хотя бы иногда выпускать в открытый загон, чтобы они могли размяться.
Кроме того, крупный рогатый скот айрширской породы обладает сложным характером: часто встречаются пугливые или агрессивные особи. Именно поэтому, чтобы обезопасить других животных, рекомендуется обрезать им рога ещё в молодом возрасте.
Характер породы
По мнению фермеров, айрширская порода имеет достаточно сложный нрав и буйственный характер. Однако, коровы очень пугливые, что собственно и провоцирует в них агрессию. Повышенная активность усложняет содержание и дойку коров-айрширок.
Если сравнивать с иными породами, айрширцы крайне активны и подвижны. Их не устраивает простаивание на одном месте, они начинают нервничать, находясь в ограниченном пространстве. Для этой породы нужно устраивать открытые загоны, где они могли бы свободно походить и размяться.
Болезни
Айрширская порода, отличаясь крепким здоровьем, устойчива к обычным коровьим болезням. Но они не застрахованы от патологий, которые могут появиться из-за нарушения правил содержания:Мастит.
Лечат его противомикробными препаратами и гомеопатией. Симптомы мастита – сгустки в молоке; болезненность, воспаление и отек молочных желез коровы. Помните, отек вымени может наблюдаться и по другим причинам.Отравления.
Из-за выпаса животного на полях, где растут ядовитые растения, а также при нарушении условий хранения корма, корова может получить отравление. К тому же необходимо ограничить доступ скотины к ядохимикатам, которые могут быть использованы в хозяйстве и садоводстве.
Фото с сайта direct.farm