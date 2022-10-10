Как не ошибиться при открытии медицинского центра

Каждый совершает ошибки, но если речь идет об открытии бизнеса и вложениях, исчисляющихся миллионами, ошибаться точно не стоит. Если мы говорим об открытии медицинского центра, ошибиться можно с выбором оборудования, подбором персонала, экономии на рекламе и так далее. Начинающие инвесторы способны совершать массу ошибок, но большинство из них можно избежать.
Определяем потенциальных клиентов
Это одна из первых ошибок на этапе открытия клиники. Часто будущие владельцы медицинской организации не имеют четкого представления, кто именно принесет ему прибыль, на кого рассчитаны услуги. Сценариев несколько:
- первый вариант – привлечение людей с улицы, услуга транслируется на рынок;
- второй – оказание услуг по программе ДМС, который предполагает наличие большого штата специалистов и внушительного перечня услуг, что и требуется большинству страховых компаний;
- наконец, третий вариант – это договора с государственными органами, и работа по программе ОМС или высокотехнологической помощи.
Важно уже на старте работы представлять себе, какой из перечисленных сценариев в приоритете. Профиль работы будет зависеть от того, что окажется главным.
В случае, если предполагается прием по первому сценарию, необходимо определиться с ценовым сегментом. Он может быть низким, средним и высоким.
Чем выше ценовой сегмент, тем больше требований будет предъявляться клиники. Важно как географическое удобство расположения, так и наличие парковки и индивидуального подхода к каждому клиенту.
Не столь критично местоположение клиники и прочие удобства, если она работает по договорам медицинского страхования или по государственным контрактам.
Вычисляем объем инвестиций
Еще на этапе планирования важно определить объем инвестиций. Если не учесть уровень заработной платы специалистов, задействованных в работе клиники, не брать во внимание количество сотрудников, необходимое для нормальной работы учреждения, наладить нормальный процесс будет сложно. Классическая схема работы для врачей в две смены позволит снизить нагрузку и обеспечит нормальный график для каждого сотрудника.
Персональная сумма вознаграждения – еще одна задача, справиться с которой бывает непросто. Данные с биржи труда или ресурсов в сети не всегда отражают реальную картину, особенно в тех случаях, когда специалист уникальный и востребованный. Также заработная плата будет разнится, в зависимости от места открытия центра, и в той же столице будет выше, чем в регионах. Если не учесть этого фактора при разработке финансовой модели, проблемы с подбором кадров обязательно возникнут.
В ту же модель включаются затраты на расходные материалы. Часто инвесторы упускают этот момент, забывая о том, что работа любого медицинского центра неизменно связана с использованием расходных материалов и препаратов. Если не заложить в бюджет их покупку изначально, уже после запуска придется пересматривать и увеличивать бюджеты.
Наконец, недостаточно эффективное продвижение, выбор неверных инструментов маркетинга оказывает негативное влияние на работу клиники. Если вовсе отказаться от рекламы или заложить на нее очень небольшую часть бюджета, ни удобное расположение медицинского учреждения, ни именитые врачи, которые включены в штат, не привлекут ожидаемое число пациентов.
Насколько дорогим должно быть оборудование
Важное условие нормального функционирования клиники – это приобретение оборудование не под определенного специалиста, а под работу любого врача, принятого на должность. Необходимо понимать, что каждый раз, когда новый специалист требует покупки дорогостоящего оборудования, в котором клиника не нуждается, это убивает экономику проекта, не дает ему как можно быстрее окупиться.
Уже на начальном этапе хорошо, если найден надежный поставщик оборудования с качественными товарами и разумными расценками. Компания МСТ
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Обратите внимание на длительность периода лицензирования, если не хотите дополнительных расходов, пока клиника получает лицензию.
И еще один нюанс, который важен при подборе и покупке оборудования. Нередко бывает так, что владельцы медицинского центра вкладывают деньги в те виды услуг, которые не востребованы. Это происходит под влиянием неверных представлений или модных веяний на рынке. В дальнейшем покупка оборудования такого рода не окупается, само оно пылится на складе, а владелец раз за разом вспоминает о том, как были потрачены деньги на то, что по факту оказалось ненужным для работы.
Фото с сайта edsyst.kz