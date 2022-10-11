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Самые яркие анимационные сериалы 2021 года

Просмотров:35 Опубликовано: 11-10-2022, 09:19
Самые яркие анимационные сериалы 2021 года

Анимационные мультики сами по себе отличаются от классических своей необычной графикой и разнообразием цветовых решений. Но есть аниме более затемненное, а порой и черно-белое. Это уже, конечно, на любителя. Что касается чрезмерно цветной картинки, то этим отличились несколько сериалов, снятых в 2021 году. Что же это за сериалы?

«Истребитель демонов: Поезд Бесконечный»


Помимо очень увлекательного сюжета, здесь присутствует обилие красок. И кстати, вовсе ничего удивительного: это фэнтези и боевик в одном лице. Главные герои выходят на сражение с демоном, который намерен истребить все человечество. Темные и пугающие тона, обозначающие зло, резко контрастируют со светлыми оттенками добра – розовым, оранжевым, желтым, светло-коричневым. Все это делает мультсериал интересным и притягивает к нему внимание.

«На скейте в бесконечность»


В основном здесь доминирует розовая и синяя цветовая гамма, причем в исключительно кричащих оттенках. Это свидетельствует о позитиве, который несет данное аниме: главный герой поначалу слишком наивен и доверчив, но постепенно начинает познавать мир в его не самых лучших проявлениях. Впрочем, концовка обнадеживает: парень обретает уверенность в себе и ставит перед собой новые жизненные цели. Вообще герой вызывает симпатию своим дружелюбием, открытостью, искренностью.

«Фарзар»


Фарзар — это название планеты, освобождённой эгоистичным человеком-воином Ренцо от злого инопланетянина Базарака. Когда главный герой мультсериала это сделал, он основал человеческое поселение под огромным куполом и женился на королеве Флэмми, став царем этого места. Ренцо получил всё, о чём только мечтать воин. Посмотреть этот и другие мультсериалы от проекта Netflix можно на сайте https://ruflix.org/755-farzar.html

«Лунное путешествие приведет к новому миру»


Красочное аниме про подростка, внезапно оказавшегося в другом мире. Его окружают гномы, эльфы, ведьмы, колдуны, драконы и прочие сказочные существа. Они все отличаются невероятной красотой, тогда как самого мальчика повелительница данного мира называет никчемным и некрасивым. Однако со временем она все же понимает, как ошиблась: Макото открывает у себя способности к магии и начинает развивать их. И, соответственно, постепенно преображаться.

«Нулевой Эдем»


Взгляду зрителей открывается необычное королевство, населенное роботами. В нем неожиданно появляется гостья – девушка с котом. Поначалу им все нравится, они сближаются с Сики – единственным человеком, живущим среди роботов. Но впереди война, от которой стоит убежать. Что они и делают: улетаются в космос, чтобы исследовать уже его. Это аниме можно действительно назвать одним из самых фантастических и ярких, особенно в моменты космических полетов персонажей.

Вышеперечисленные сериалы-аниме – это действительно уникальная возможность привнести в собственную жизнь побольше ярких красок.

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