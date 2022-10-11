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Кредит в автоломбарде: особенности и преимущества

Просмотров:43 Опубликовано: 11-10-2022, 10:00
Кредит в автоломбарде: особенности и преимущества

Когда появляется острая потребность в крупной денежной сумме, людям приходится обращаться в финансовые организации для оформления кредитного договора и получения средств взаймы. Однако у тех, у кого нет времени на ожидание рассмотрения заявки, или они не уверены в ее одобрении, есть альтернативный вариант – получение кредита в ломбарде под залог автомобиля. Деньги в этом случае выдаются в течение пары часов без бюрократических проволочек как это происходит в компании Easy-Car которая гарантирует самое быстрое время выдачи денег по Киеву и Киевской области.

Обычно граждане прибегают к залогу личного автомобиля в трудных ситуациях:

  • нужны деньги на погашение уже имеющегося долга;
  • нет возможности подать заявку в финансовую организацию;
  • деньги требуются срочно на неотложные нужды;
  • сумма для развития бизнеса и в других случаях.


Автоломбарды, несмотря на лояльность к клиенту, все равно предъявляют требования к транспортным средствам под залог. Наиболее распространенным условием является не слишком продолжительный срок эксплуатации транспортного средства (для иномарки максимальный возраст - до 10 лет, для отечественного автомобиля – 5 лет).

При оформлении договора на залог машины владелец обязан предоставить паспорт и документы на машину (ПТС, СТС).

Преимущества обращения в автоломбард



По сравнению с обычным кредитом, у кредита в автоломбарде есть явные плюсы:

  • Весь процесс занимает обычно не более двух часов времени.
  • Организация не запрашивает письменное согласие на залог автомобиля мужа или жены заемщика.
  • Не требуется справка о доходах или иное подтверждение доходов.
  • На любом этапе можно продлевать период залога при отсутствии задолженности по уплате процентов.
  • При пролонгации договора не предусмотрено штрафных санкций.
  • Клиент вправе самостоятельно выбрать срок залога своей машины.
  • Получить деньги можно даже при испорченной кредитной истории.
  • Профессиональная оценка автомобиля производится за счет ломбарда.
  • Заемщику доступен досрочный выкуп автомобиля.


Недостатки залога машины в автоломбарде



Наиболее очевидными отрицательными моментами являются:

  • Отсутствие автомобиля на весь срок действия договора или до полного погашения долга с учетом процентной ставки.
  • Процент по такому кредиту значительно превышает ставку традиционных займов в банке.


В некоторых случаях автоломбарды выдают ссуды под залог не самого автомобиля, а оригинала ПТС. Тогда, если это необходимо, заемщик может ездить на машине, выплачивая кредит. После полного расчета с организацией документ возвращается собственнику. Условием такого соглашения является повышенная процентная ставка и сумма займа, составляющая от 40% до 60% от рыночной стоимости залогового автомобиля. Также автовладелец должен предоставить действующий полис КАСКО. Это гарантирует ломбарду сохранение своих средств в случае смерти заемщика, поломки или пропажи машины.

Таким образом, автоломбард – удобная альтернатива банковскому кредиту. Кредит под залог авто выручит в случае плохой кредитной истории, отсутствия документального подтверждения доходов, при необходимости быстрого получения наличных денег.

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