Кредит в автоломбарде: особенности и преимущества

Когда появляется острая потребность в крупной денежной сумме, людям приходится обращаться в финансовые организации для оформления кредитного договора и получения средств взаймы. Однако у тех, у кого нет времени на ожидание рассмотрения заявки, или они не уверены в ее одобрении, есть альтернативный вариант – получение кредита в ломбарде под залог автомобиля. Деньги в этом случае выдаются в течение пары часов без бюрократических проволочек как это происходит в компании Easy-Car
которая гарантирует самое быстрое время выдачи денег по Киеву и Киевской области.Обычно граждане прибегают к залогу личного автомобиля в трудных ситуациях:
- нужны деньги на погашение уже имеющегося долга;
- нет возможности подать заявку в финансовую организацию;
- деньги требуются срочно на неотложные нужды;
- сумма для развития бизнеса и в других случаях.
Автоломбарды, несмотря на лояльность к клиенту, все равно предъявляют требования к транспортным средствам под залог. Наиболее распространенным условием является не слишком продолжительный срок эксплуатации транспортного средства (для иномарки максимальный возраст - до 10 лет, для отечественного автомобиля – 5 лет).
При оформлении договора на залог машины владелец обязан предоставить паспорт и документы на машину (ПТС, СТС).
Преимущества обращения в автоломбардПо сравнению с обычным кредитом, у кредита в автоломбарде есть явные плюсы:
- Весь процесс занимает обычно не более двух часов времени.
- Организация не запрашивает письменное согласие на залог автомобиля мужа или жены заемщика.
- Не требуется справка о доходах или иное подтверждение доходов.
- На любом этапе можно продлевать период залога при отсутствии задолженности по уплате процентов.
- При пролонгации договора не предусмотрено штрафных санкций.
- Клиент вправе самостоятельно выбрать срок залога своей машины.
- Получить деньги можно даже при испорченной кредитной истории.
- Профессиональная оценка автомобиля производится за счет ломбарда.
- Заемщику доступен досрочный выкуп автомобиля.
Недостатки залога машины в автоломбардеНаиболее очевидными отрицательными моментами являются:
- Отсутствие автомобиля на весь срок действия договора или до полного погашения долга с учетом процентной ставки.
- Процент по такому кредиту значительно превышает ставку традиционных займов в банке.
В некоторых случаях автоломбарды выдают ссуды под залог не самого автомобиля, а оригинала ПТС. Тогда, если это необходимо, заемщик может ездить на машине, выплачивая кредит. После полного расчета с организацией документ возвращается собственнику. Условием такого соглашения является повышенная процентная ставка и сумма займа, составляющая от 40% до 60% от рыночной стоимости залогового автомобиля. Также автовладелец должен предоставить действующий полис КАСКО. Это гарантирует ломбарду сохранение своих средств в случае смерти заемщика, поломки или пропажи машины.
Таким образом, автоломбард – удобная альтернатива банковскому кредиту. Кредит под залог авто выручит в случае плохой кредитной истории, отсутствия документального подтверждения доходов, при необходимости быстрого получения наличных денег.