«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Октября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.89 KZT
  • €1 = 463.89 KZT
  • 1 RUB = 7.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Разные статьи

Услуги грузоперевозки. Общая характеристика

Просмотров:37 Опубликовано: 11-10-2022, 10:13
Услуги грузоперевозки. Общая характеристика

Услугами грузоперевозок периодически пользуется практически каждый человек. Когда нужно перевезти вещи на дачу или в новый дом, когда нужно перевезти инвентарь из одного офиса в другой, на помощь приходят транспортные компании. Что уж говорить о производственных и торговых предприятиях, которым и вовсе не обойтись без регулярных грузовых транспортировок. Крупнейший сайт-агрегатор в Казахстане по организации грузоперевозок, пассажирских перевозок, по аренде спецтехники и грузового транспорта во всех городах Казахстана подробнее на https://perevozka24.kz/gruzoperevozki.

Что является самым важным в оказании услуг по перевозке личных вещей и/или товаров? Скорость транспортировки и сохранность груза. Для различных фирм огромное значение имеет соблюдение сроков, ведь опоздание доставки может обернуться штрафами и потерей прибыли. Несколько испорченных товаров покроются общей суммой товарооборота, хотя это, конечно, не должно становиться причиной безответственного подхода к перевозке.

Для частных лиц важнее стабильность и надежность перевозок, соблюдение всех требований к упаковке и крепежам. Если опоздание груза в большинстве случаем не станет большой проблемой, то вот его разбитое или сломанное состояние приведет к претензиям и штрафам со стороны заказчика.

Фирм, оказывающих услуги в сфере грузовых перевозок, очень много. Спрос растет и с каждым днем их становится все больше. Но, чтобы выделяться среди своих конкурентов, каждая из них старается довести свои услуги до идеального качества и предлагает дополнительные, которые облегчат жизнь заказчика и сэкономят его время.

Компания-перевозчик может дополнительно заняться страхованием груза, оформлением документов для пересечения государственной границы, обеспечением вооруженной охраны и т. д.

Некоторые компании имеют подходящий транспорт и квалифицированных сотрудников для того, чтобы перевозить ценные и опасные грузы, негабаритные и тяжеловесные. Они могут предложить услуги по осуществлению как квартирного переезда, так и грузоперевозке металлопроката и нефти.

Кроме этого, каждая компания стремится улучшить свой автопарк и занимается повышением квалификации своих сотрудников. Внедряются современные подходы в логистике, используются новейшие технологии (например, GPS-маячки).

При первом обращении в транспортную компанию ее представитель должен опросить заказчика на предмет перевозимого груза, пункта назначения и сроков. Затем он предлагает оптимальный маршрут, рассчитанный, исходя из погодных условий, дорожного покрытия, наличия на пути следования населенных пунктов, мостов и т. д. Уточняет, нужны ли дополнительные услуги, например, составление сопроводительной документации и называет окончательную стоимость перевозки.

В процессе транспортировки заказчик имеет возможность наблюдать за перевозкой и все контролировать. Маячки дают возможность наблюдать за автомобилем с грузом, а диспетчер компании 24/7 остается на связи.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика