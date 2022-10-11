Советы по уходу за офисным креслом

Чтобы получить максимальную отдачу от своего офисного кресла и продлить срок его службы, необходимо обеспечить правильный и необходимый уход, чтобы в процессе эксплуатации и с течением времени оно быстро не испортилось и не потеряло свою функциональность.
Обслуживание офисных кресел
Офисные кресла, находясь в постоянном использовании, подвергаются большему износу, чем любой другой элемент вашей рабочей зоны. Это связано, с одной стороны, с весом и движением, которые им приходится постоянно выдерживать, а с другой стороны, с грязью и пылью, которые они накапливают. Поэтому крайне важно регулярно обслуживать и чистить свое офисное кресло. Кресло Profim
– польский производитель офисной мебели, который занимает лидирующие позиции на европейском рынке. Все изделия Profim соответствуют стандартам европейского качества, эргономики и дизайна.
Частая чистка
Хотя это может показаться бессмысленным, поддержание чистоты вашего кресла, как дома, так и в офисе, необходимо для его правильного функционирования. Как правило, если кресло находится в помещениях, которые легко загрязняются, рекомендуется хотя бы раз в неделю проводить генеральную уборку пыли и тщательную чистку его самых важных частей: сиденья, подлокотников, колес и опоры.
Перед первым выполнением этой задачи важно проверить, какие средства подходят для очистки и какие из них не повредят изделие.Как чистить металлические, лакированные и окрашенные детали:
используйте теплую воду и нейтральное мыло, вытрите насухо тканью.Как чистить обивку:
Также поможет вам очистить кресло любого типа небольшой пылесос, который может быть ручным или обычным. Он должен иметь мягкую щетку и средство для обивки и мягких тканей.
- Жирные пятна: используйте тряпку, смоченную в метиловом спирте, проветрите помещение, в котором проводилась уборка.
- Пятна от напитков: удалите жидкость влажной тканью и протрите насухо.
- Надписи ручкой: промокните чернила влажной тканью. Затем протрите испачканную поверхность тряпкой с мылом и щелочью и смойте. Соблюдайте особую осторожность с тканями, содержащими акрил, полиамид и полипропилен.
- Жевательная резинка: удалите с помощью специального замораживающего спрея для жевательной резинки (или кубика льда).
- Воск: соскребите верхний слой, когда воск застынет. Затем проведите утюгом при средней температуре с промокательной бумагой между утюгом и обивкой, чтобы впитать все остатки.
- Ржавчина: используйте специальное средство для удаления пятен ржавчины, а затем промойте большим количеством воды.
Ремонт
Хотя большинство этих офисных кресел не требуют обслуживания, важно убедиться, что в случае поломки детали будут отремонтированы как можно скорее.
Например, если подлокотник расшатался и соскочил с места, важно, чтобы его можно было быстро поставить на место. В противном случае, если его не отремонтировать и продолжать использовать кресло в обычном режиме, оно начнет терять прочность, и в конечном итоге вы можете сломать его совсем.
Хранение кресла
Если вы не собираетесь использовать офисное кресло в течение длительного периода времени, лучше всего убрать его с дороги, накрыть и поставить в место, где нет влаги и пыли. Как чрезмерная влажность, так и скопление пыли со временем повредят его, и он может оказаться не в том состоянии, когда вы будете использовать его снова.
Остерегайтесь прямых солнечных лучей
Ни в коем случае не оставляйте офисное кресло на солнце или под воздействием высоких температур. В результате материалы, из которых изготовлен корпус мебели, могут испортиться и сломаться, обивка легче выцветает, а если она сделана из кожи, то может быть полностью повреждена.
Соблюдайте инструкции производителя вашего офисного кресла
Для обеспечения срока службы вашего офисного кресла важно следовать соответствующим инструкциям, чтобы избежать повреждений, которых можно было бы избежать при правильном использовании. Хотя каждая модель имеет свои инструкции, некоторые из них являются общими для всех офисных кресел:
Советы по уходу за офисным креслом
- Не превышайте номинальный вес кресла.
- Не садитесь на подлокотники.
- Используйте подходящие чистящие средства.
- Часто чистите свое офисное кресло.
- Установите кресло на ровную, твердую поверхность без неровностей и препятствий.
Следуя этим советам по уходу за офисным креслом, вы сможете дольше сохранить изделие в идеальном состоянии.
Фото с сайта ergoboss.ru