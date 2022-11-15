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Преимущества мебельной фанеры и особенности выбора строительного материала

Просмотров:695 Опубликовано: 15-11-2022, 13:29
Преимущества мебельной фанеры и особенности выбора строительного материала

В продаже представлен большой ассортимент строительных материалов, используемых при проведении отделочных и ремонтных работ. На фоне основных конкурентов выделяется мебельная фанера, обладающая большим количеством преимуществ. При выборе оптимального варианта рекомендуется обращать внимание на несколько важных критериев.

В чем преимущества мебельной фанеры


Фанера представляет собой лист, состоящий из склеенных особым образом древесных пластин. Для изготовления используется подвергшийся обработке шпон, а для повышения прочностных показателей используется особая технология накладывания слоев. Мебельная фанера обладает следующими преимуществами:

  • хорошая прочность;
  • длительный срок службы;
  • универсальность применения;
  • приемлемая стоимость;
  • небольшой вес;
  • простота резки.


Представленный в продаже строительный материал может отличаться назначением, ценой, сроком службы и внешним видом. По стоимостным показателям мебельная фанера значительно дешевле, нежели материалы из натурального дерева, что выгодно отличает ее от основных аналогов.

Листы фанеры обладают небольшим весом, что существенно упрощает процесс работы. При желании можно вырезать детали любых форм и размеров, а процесс получения необходимых элементов не требует значительных временных и физических затрат.

Для изготовления мебели часто используется фанера, а производителями предметов интерьера чаще всего используется материал толщиной 18 мм. В существующих отраслевых стандартах и нормах рекомендовано использовать именно такие листы, так как в таком случае не возникает проблем с креплением различных элементов. Материал высокого качества обеспечивает длительный срок службы и беспроблемную эксплуатации мебели.

Особенности выбора мебельной фанеры


Оценить богатство современных предложений строительных, и сопутствующих материалов для изготовления надежной и качественной мебели позволит интернет-магазин мебельной фурнитуры Тастак. В большом ассортименте представлена фурнитура от лучших производителей, а получить необходимый объем консультаций по всем возникающим вопросам можно у менеджеров компании.

Важно отдавать предпочтение мебельной фанере высокого качества, а у таких листов с двух сторон материал должен быть 1-го сорта. Важно учитывать, что такие товары производители предлагают только под заказ. Обычные торговые предприятия в большинстве случаев реализуют фанеру не выше 2-го сорта. При выборе необходимо проконтролировать, чтобы качественными обе стороны листа. Для обеспечения направления волокон на внешних сторонах обычно используется нечетное количество шпона, то есть от трех и большее слоев.

В продаже можно найти фанеру различного размера, поэтому можно подобрать вариант с учетом конкретных требований. Возможны следующие форматы (мм):

  • 3000х150;
  • 2440х1220;
  • 1525х1525;


Наиболее удобным для изготовления мебели считается второй вариант, а выпилить из фанеры можно детали любой формы. Листы отличаются небольшим весом, что обеспечивает удобство работы. Рекомендовать конкретного производителя не имеет смысла, так как на территории РФ вся фанера изготовляется из березового шпона по типовой технологии. Она предполагает получение материала, который полностью соответствует общепринятым стандартам.

Принципиальных между товарами различных брендов не существует, что наглядно подтверждается статистическими данными практического использования.

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