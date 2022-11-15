Выкуп автомобилей в Москве: что необходимо знать о продаже битых автомобилей

Облегчить поиск реального покупателя поможет обращение в компанию, предоставляющей услугу выкуп автомобилей
. Находящийся в удовлетворительном состоянии автомобиль продать можно, но в случае попадания транспорта в серьезное ДТП задача значительно усложняется.
В чем сложности самостоятельной продажи
Посреднические организации зарабатывают на продаже автомобилей, поэтому предлагают цену ниже рыночной. Некоторые владельцы транспортных средств в такой ситуации выражают несогласие и пытаются продать пострадавшую в ДТП машину путем использования привычных способов.
Специалисты предупреждают о том, что при самостоятельной продаже поврежденного автомобиля можно потерять много времени и сил. Стоит попробовать поставить себя на место покупателя, а желающих приобрести неработающий автомобиль найти достаточно сложно. Немногие заходят вкладывать значительные суммы в ремонт и ждать окончания восстановительных работ.
Большинство потенциальных покупателей хотят сесть в салон автомобиля и сразу поехать. В покупке битых автомобиль чаще заинтересованы перекупщики и лица, которые занимаются ремонтом поврежденных машин для последующей перепродажи. Такие клиенты стараются приобретать транспорт по максимально низкой цене, так как от этого зависит их итоговый заработок.
Преимущества выкупа аварийных автомобилей
Буквально десятилетие назад можно было видеть печальную картину, когда битые транспортные средства могли стоять во дворах годами. Сегодня представить такое сложно, так как у владельцев битых автомобилей появилась альтернатива. Они могут не вкладывать средства в ремонт и воспользоваться преимуществами быстрой продажи. Достаточно обратиться в компанию, специализирующейся на выкупе аварийных машин.
Бизнес услуг срочного выкупа автомобилей на протяжении последних лет стремительно развивается, хотя конкуренция на рынке весьма высока. Обращение в компанию с хорошей репутацией позволяет получить следующие преимущества:
- отсутствие необходимости поиска автосервиса для проведения ремонта;
- возмещение стоимости в наличной форме в максимально сжатые сроки;
- юридически грамотное оформление документов и урегулирование вопросов;
- снятие забот с плеч, связанных с поиском деталей и места стоянки машины.
Лидеры рынка предлагают качественный сервис и быстрое оформление сделки. Клиентам предлагается бесплатный выезд оценщика, что позволяет экономить время и средства. Нередко предлагается услуга доставки эвакуатором, а продавец может рассчитывать на получение денег сразу после подписания документов.
Что делают с битыми автомобилями
Покупка битых автомобилей для бизнеса не выступает благотворительной акцией. Участь транспортного средства во многом зависит от текущего состояния, степени и характера повреждений. Возможны следующие варианты:
1. Восстановление
Используется при отсутствии повреждений критического характера. Обычна скупающие транспортные средства компании имеют в распоряжении собственный технический центр с необходимым для проведения ремонта оборудованием и комплектующими. Запасные части обычно приобретаются напрямую от проверенных поставщиков, что позволяет снижать уровень расходов. Ремонт обходится значительно дешевле, нежели аналогичный комплекс работ самостоятельно выполнял бывший владелец автомобиля.
2. Разукомплектация
Если автомобиль находится в плачевном состоянии или его не удается быстро продать, то используется вариант разборки. Некоторые транспортные средства нецелесообразно восстанавливать в силу сильных повреждений. При этом сохранившиеся в нормальном состоянии оригинальные запчасти ценятся выше аналогов.
3. Утилизация
Вариант утилизации используется в случае, когда транспортное средство можно отправить только на металлолом. В такой ситуации продавцу не требуется заниматься транспортировкой автомобиля, и он может рассчитывать на получение компенсации в сжатые сроки.