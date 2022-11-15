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10 советов, как подготовиться к ОГЭ

Просмотров:74 Опубликовано: 15-11-2022, 19:12
10 советов, как подготовиться к ОГЭ

Чаще всего бывает так, что когда экзамен на носу, начинает казаться, что сдать его успешно невозможно. Знания вылетают из головы, эмоции зашкаливают, а если знаний не так много, надежда и вовсе уходит.

В такой ситуации лучшим решением будет перестать паниковать и начать подготовку. Даже в короткий срок можно получить базовую информацию, которая поможет сдать экзамен на 3, а то и на 4 балла. Если же продолжить ничего не делать, то и такого результата ждать не стоит. Здесь все зависит от желания сдать.

Как собраться и начать работу


Если знаний минимум, а решающая проверка совсем близко, необходимо тщательно спланировать свои действия и время. Чем дольше откладывается начало занятий, тем сложнее будет уместить в голове все те знания, которые потребуются.

Особое волнение у многих вызывает ОГЭ по математике. Однако этот экзамен мало чем отличается от остальных.

Чтобы сдать его, необходимо:

  • перестать паниковать;
  • найти источники информации для подготовки;
  • начать работу.


А чтобы подготовка к экзамену прошла легче, можно воспользоваться несколькими проверенными способами.

10 лайфхаков, как подготовиться к ОГЭ по математике, от преподавателей


Итак, если есть желание не провалиться и даже нашлось немного времени, чтобы подготовиться, можно начинать действовать.

Знакомство с самим экзаменом


Желательно узнать максимум об ОГЭ по математике, ведь его предстоит сдавать лично. На сайте ФИПИ можно найти и посмотреть кодификатор. В нем указаны разделы и темы, которые проверяются. Здесь же есть рекомендации для тех, кому предстоит пройти экзаменовку.

Подготовка по плану


Получение разрозненных знаний менее эффективно, чем систематических. Зная систему вопросов, и узнав дату проведения экзамена, можно составить примерный план, в который войдет список тем для изучения и повторения. Если самостоятельно планировать сложно, грамотный репетитор по математике ОГЭ поможет в этом.
Темы буквально лучше распределить по дням, уделяя больше времени тем темам, в которых по знаниям больше всего пробелов.

Игровой способ тренировки


Если раз за разом решать стандартные задачи и принимать сухие материалы, это в один момент может просто надоесть. Теряется стимул к учебе и эффективность всей работы. Подготовку необходимо сделать динамичнее. Достаточно поискать полезные приложения и игры с нестандартными задачами, чтобы готовиться стало веселее и интереснее.

Дополнительные занятия


Помощь наставника – это всегда плюс для продуктивной подготовки к экзаменам. Помимо необходимых знаний, учитель может рассказать о деталях экзамена, нюансах, которые ожидают в процессе. Он же станет источником моральной поддержки, что тоже очень важно.

Побольше практики


Чем больше решено в процессе подготовки, тем легче их решить на самом экзамене. В открытом банке ФИПИ уже есть готовые задания, которые можно использовать. Также пригодятся школьные учебники, демоверсии ОГЭ и другие доступные источники.

Тренировка устного счета


Из-за нервов, спешки и по другим причинам в вычисления на экзамене закрадываются ошибки. Чтобы свести к минимуму риск их возникновения, лучше заранее начать практиковаться в устном счете. Чем меньше пользоваться калькулятором, тем выше вероятность того, что с вычислениями не возникнет проблем.

Использование тестовых экзаменов


Пробники и тестовые экзамены – отличное подспорье перед решающей сдачей. Использовать пробники желательно на всех этапах подготовки, а не только в финале. Также можно попробовать сдать пробный ОГЭ, чтобы оценить свои силы.

Нельзя пренебрегать отдыхом


Еще одна распространенная ошибка – подготовка без передышки и отдыха. Кажется, что чем больше занятий, тем лучше результат. Однако на деле это совсем не так. Несколько часов изнурительной учебы приводит к тому, что мозг перестает воспринимать и усваивать информацию.

Нужно перестать нервничать


Да, экзамены – это всегда тяжелый период, и часто он связан с нервами и слезами. Но переживания не добавляют сосредоточенности, знаний и уверенности в себе. Часто лишние нервы становятся главной причиной неуспешной сдачи экзамена. Лучше использовать различные методы борьбы с паникой.

Не исключать из жизни простое общение


Контакты очень важно сохранять даже когда сложно, например, перед экзаменом. Нельзя слишком отдаляться от окружающих людей, родных и близких. Общение помогает разгрузить голову, а значит, подготовка будет проходить еще эффективнее.

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Любой экзамен можно сдать, даже если кажется, что знаний недостаточно. Планомерная регулярная подготовка, систематизация знаний и отказ от стресса помогут в этом.

Фото с сайта skyeng.ru

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