Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.55 KZT
  • €1 = 473.93 KZT
  • 1 RUB = 7.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Разные статьи

Сколько калорий сжигается на эллиптическом тренажере

Просмотров:57 Опубликовано: 16-11-2022, 16:39
Сколько калорий сжигается на эллиптическом тренажере

В распоряжении каждого человека, желающего поддерживать хорошую форму, существует масса современных тренажеров. Занятия дома или в условиях зала, в любую погоду и время суток, регулирование нагрузки – все это обеспечено, было бы желание тренироваться.

Эллиптические тренажеры пользуются неизменной популярностью. Если правильно заниматься, соблюдать правила питания и подсчитывать калории, можно прийти в ожидаемую форму.

Какое количество калорий сжигает эллиптический тренажер


Существует несколько групп тренажеров, которые различаются по типу нагрузки, условиям использования и другим характеристикам.
Если говорить в общем, то нагрузка во время тренировки может быть кардиологической и силовой. Кардиологические тренировки помогают укрепить сердечную мышцу и организм в целом.

Сюда относятся:

  • бег;
  • прыжки;
  • езда на велосипеде;
  • езда на велотренажерах;
  • тренировки на эллиптических тренажерах.


Последние являются эффективным средством для сжигания калорий, поддержки организма в тонусе, избавления от лишнего веса. Не удивительно, что именно работа с эллиптическими тренажерами остается востребованной как среди новичков, так и среди профессионалов.

Но не все при этом знают, сколько нужно заниматься, чтобы сжечь необходимое количество калорий, какова должна быть периодичность занятий, их продолжительность и интенсивность.

Что такое эллиптический тренажер


Орбитреком или эллипсоидом называют один из вариантов тренажеров для кардионагрузки. Если сравнивать с велотренажером, то технически главные блоки схожи. Главный и вспомогательный маховик здесь размещается в компактном корпусе, есть система контроля нагрузок. Однако внешне различий между двумя видами тренажеров множество, и они весьма существенные.

Велопедали в эллиптическом тренажере заменяют большие платформы для ног. Они, в свою очередь, соединены со штангами-ручками, которые располагаются вертикально. На стойке могут также располагаться дополнительные неподвижные ручки, все зависит от модели эллипсоида. Тренажер хорош тем, что в процессе работы помогает задействовать все группы мышц: не только рук и ног, но и пресса и спины. Эллиптические тренажеры каталог которых можно посмотреть на сайте https://sportindoor.ru/catalog/kardiotrenazhery/ellipticheskie_trenazhery/ которые для использования в спортивных залах или домашних условиях.

Разные модели различаются по типу регулировки нагрузок:

  • в магнитных силу сопротивления определяют магниты, которые можно пододвинуть или отодвинуть от маховика;
  • ременно-механические тренажеры, исходя из названия, регулируются при помощи ремня;
  • электромагнитные модели отличаются точностью и удобством.


Наиболее доступны по цене ременно-механические модели, а электромагнитные – самые дорогие. Выбирая, необходимо ориентироваться не только на цену, но и на ряд других факторов.

На сайте https://sportindoor.ru/catalog/kardiotrenazhery/ellipticheskie_trenazhery/ эллиптические тренажеры в большом ассортименте, которые подходят для тренировок и комплекса реабилитационных мер, можно купить по вполне доступной цене.

Какие группы мышц работают во время тренировки


Положение пользователя во время занятия и определяет, какие мышцы работают. Пользоваться эллипсом можно, находясь в вертикальном положении или под небольшим углом. Настройки тренажера также играют не последнюю роль.

Нагрузку можно постепенно повышать. Изначально, работать начинают мышцы ног, затем добавляется проработка мышц рук, пресса, груди и спины.
Эллиптический тренажер также хорош тем, что помогает обеспечить суставам оптимальную подвижность без ударной нагрузки. Это одна из причин, почему данный тренажер часто рекомендуется в комплексе мероприятий по реабилитации. За счет занятий на эллипсоиде развивается подвижность суставов, сухожилий и связок.

Преимущества эллиптических тренажеров


Одно из важнейших преимуществ эллипсоидов – это эффективное сочетание функциональности сразу нескольких тренажеров в одной модели. Можно заниматься отдельно на велотренажере, беговой дорожке, степпере, а можно спланировать программу тренировок на эллипсоидном тренажере и получить тот же результат.

Кроме того, к плюсам эллипсоидов можно отнести:

  • задействование в процессе работы всех групп мышц, включая спину;
  • отсутствие ударных нагрузок, как на многих других тренажерах;
  • широкие возможности для людей с разной комплекцией, заболеваниями, возрастом;
  • возможность регулировать уровень нагрузки, повышая ее со временем;
  • контроль над количеством сожженных калорий, временем тренировки и другими параметрами.


Результат тренировок будет еще более наглядным, если заранее разработан их индивидуальный план, с учетом возрастных особенностей и целей, которые планируется достичь.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика