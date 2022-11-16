Сколько калорий сжигается на эллиптическом тренажере

В распоряжении каждого человека, желающего поддерживать хорошую форму, существует масса современных тренажеров. Занятия дома или в условиях зала, в любую погоду и время суток, регулирование нагрузки – все это обеспечено, было бы желание тренироваться.
Эллиптические тренажеры пользуются неизменной популярностью. Если правильно заниматься, соблюдать правила питания и подсчитывать калории, можно прийти в ожидаемую форму.
Какое количество калорий сжигает эллиптический тренажер
Существует несколько групп тренажеров, которые различаются по типу нагрузки, условиям использования и другим характеристикам.
Если говорить в общем, то нагрузка во время тренировки может быть кардиологической и силовой. Кардиологические тренировки помогают укрепить сердечную мышцу и организм в целом. Сюда относятся:
- бег;
- прыжки;
- езда на велосипеде;
- езда на велотренажерах;
- тренировки на эллиптических тренажерах.
Последние являются эффективным средством для сжигания калорий, поддержки организма в тонусе, избавления от лишнего веса. Не удивительно, что именно работа с эллиптическими тренажерами остается востребованной как среди новичков, так и среди профессионалов.
Но не все при этом знают, сколько нужно заниматься, чтобы сжечь необходимое количество калорий, какова должна быть периодичность занятий, их продолжительность и интенсивность.
Что такое эллиптический тренажер
Орбитреком или эллипсоидом называют один из вариантов тренажеров для кардионагрузки. Если сравнивать с велотренажером, то технически главные блоки схожи. Главный и вспомогательный маховик здесь размещается в компактном корпусе, есть система контроля нагрузок. Однако внешне различий между двумя видами тренажеров множество, и они весьма существенные.
Велопедали в эллиптическом тренажере заменяют большие платформы для ног. Они, в свою очередь, соединены со штангами-ручками, которые располагаются вертикально. На стойке могут также располагаться дополнительные неподвижные ручки, все зависит от модели эллипсоида. Тренажер хорош тем, что в процессе работы помогает задействовать все группы мышц: не только рук и ног, но и пресса и спины. Эллиптические тренажеры каталог которых можно посмотреть на сайте https://sportindoor.ru/catalog/kardiotrenazhery/ellipticheskie_trenazhery/
которые для использования в спортивных залах или домашних условиях.Разные модели различаются по типу регулировки нагрузок:
- в магнитных силу сопротивления определяют магниты, которые можно пододвинуть или отодвинуть от маховика;
- ременно-механические тренажеры, исходя из названия, регулируются при помощи ремня;
- электромагнитные модели отличаются точностью и удобством.
Наиболее доступны по цене ременно-механические модели, а электромагнитные – самые дорогие. Выбирая, необходимо ориентироваться не только на цену, но и на ряд других факторов.
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Какие группы мышц работают во время тренировки
Положение пользователя во время занятия и определяет, какие мышцы работают. Пользоваться эллипсом можно, находясь в вертикальном положении или под небольшим углом. Настройки тренажера также играют не последнюю роль.
Нагрузку можно постепенно повышать. Изначально, работать начинают мышцы ног, затем добавляется проработка мышц рук, пресса, груди и спины.
Эллиптический тренажер также хорош тем, что помогает обеспечить суставам оптимальную подвижность без ударной нагрузки. Это одна из причин, почему данный тренажер часто рекомендуется в комплексе мероприятий по реабилитации. За счет занятий на эллипсоиде развивается подвижность суставов, сухожилий и связок.
Преимущества эллиптических тренажеров
Одно из важнейших преимуществ эллипсоидов – это эффективное сочетание функциональности сразу нескольких тренажеров в одной модели. Можно заниматься отдельно на велотренажере, беговой дорожке, степпере, а можно спланировать программу тренировок на эллипсоидном тренажере и получить тот же результат.Кроме того, к плюсам эллипсоидов можно отнести:
Результат тренировок будет еще более наглядным, если заранее разработан их индивидуальный план, с учетом возрастных особенностей и целей, которые планируется достичь.
- задействование в процессе работы всех групп мышц, включая спину;
- отсутствие ударных нагрузок, как на многих других тренажерах;
- широкие возможности для людей с разной комплекцией, заболеваниями, возрастом;
- возможность регулировать уровень нагрузки, повышая ее со временем;
- контроль над количеством сожженных калорий, временем тренировки и другими параметрами.