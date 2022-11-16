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Что такое погружение шпунта

Просмотров:74 Опубликовано: 16-11-2022, 21:14
Что такое погружение шпунта

Шпунт представляет собой желоб из металлического слава, конструкция которого предполагает наличие скругленных в верхней части боковых стенок. Дополнительным элементом выступают специальные замки, а изделия легко группировать по 3 штуки длиной секции до 34 метров. Процесс может осуществляться с применением различных способов, каждый из которых характеризуется определенными особенностями.

Особенности шплинта Ларсена


Специалисты компании «ГеоТехСтрой» проведут погружение шпунта Ларсена, выбрав наиболее экономичную технологию, предполагающую использование вибропогружателя. Благодаря наличию большого парка с собственной техникой работы выполняются качественно и оперативно, что позволяет получить желаемый результат в сжатые сроки.

Шпунтовое ограждение представляет собой стену с водозащитными свойствами, отлично защищающую котлованы от различных видов разрушений.

Профиль может иметь следующую варианты форм:

  • плоская;
  • Z-образная;
  • «корыто».


При формировании ограждения шпунты размещают последовательно, обеспечивая разворот на 180 0C к предшествующему профилю, а элементам необходимо обеспечить надежную фиксацию. Благодаря вставке в боковые пазы либо использованию замочных конструкций получается цельная шпунтовая водонепроницаемая стена.

Вариант погружения шпунтовой сваи в грунт


В условиях города часто не имеется достаточных площадей размещения техники, необходимой для получения котлованов. В таком случае могут использоваться различные способы погружения шпунтовой сваи, а благодаря современным технологиям можно предотвратить обвал стенок. Дополнительным преимуществом выступает защита от попадания внутрь котлована воды, что позволяет экономить время и средства вследствие отсутствия потребности в откачивании жидкостей.

Процесс погружения шпунта может выполняться с применением следующих технологий:

  • применение вибропогружателя;
  • использование гидромолота;
  • технология вдавливания.


Технология погружения с применением вибраций осуществляется с использованием техники. Достаточно мощные колебания позволяют противодействовать силе сопротивления и трения, а острие постепенно погружается вглубь на требуемую глубину. Специалистами при планировании комплекса работ к учету принимается амплитуда движений и общая масса вибрационной системы.

Технологию с использованием виброоборудования применяют для с водонасыщенных почв. В случае наличия у грунта высокой плотности и малого содержания влаги прибегают к формированию дополнительных лидирующих скважин.

При недостаточности показателей мощности виброоборудования грунт подмывается напором воды. Способ оптимально подходит для работы в условиях ограниченных пространств, так как для получения желаемого результата достаточно иметь в распоряжении экскаватор либо кран.

Фото с сайта radpol.org

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