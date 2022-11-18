Принцип работы и преимущества аксиально-поршневого насоса

Аксиально-поршневая модель насоса обеспечивает преобразование механической энергии и обеспечивает движение в системе жидкости. Возможна подача обратного типа, что позволяет запускать в работу вращающийся элемент конструкции. При таком варианте оборудование поршневого вида способно выступать в роли традиционного мотора.
Насосы аксиально-поршневой группы считаются универсальными и применяются во многих областях. Их часто используют большие промышленные предприятия и частные компании. Они могут устанавливаться на экскаваторы, бульдозеры, буровые установки, краны и подъемники. Их допускается эксплуатировать в различных системах, испытывающих незначительные и существенные уровни нагрузок. Оценить многообразие современных моделей позволит раздел гидромоторы аксиально поршневые каталог
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Особенности устройства насосов
Модели аксиально-поршневых механизмов могут способны отличаться техническими параметрами, при этом главные принципы функционирования систем остаются неизменны. Стандартная конструкция состоит из следующего набора элементов:
- вал поворотный — отвечает за функционирование системы;
- блок цилиндров — в результате нагрузки начинает движение;
- диск наклонный — обеспечивает надежную фиксацию поршня;
- диск нажимной — регулирует степень давления, поступающего на вал;
- поршневая группа — отвечает за нормальное функционирование цилиндров;
- диск распределительный и шаровая опора.
В случае корректной работы поршень обеспечивает полный цикл, который предполагает забор рабочей жидкости с последующей отдачей. При этом вал успевает совершить одно вращательное движение. Производителями предлагается несколько конфигураций насосов. В конструкции моделей первой группы присутствуют шайбы наклонного типа, а вторая оснащается наклонным блоком. При втором варианте для вала характерна Т-образная форма и крепление с подшипниками, а блок цилиндров также расположен под определенным углом.
Принцип работы моделей поршневого типа
Вал обеспечивает воздействие на шатуны и поршневые элементы, а под его действием они начинают работать и обеспечивается движение цилиндров. Из ротора выдвигается определенная часть поршня, а остальная обеспечивает движение в противоположную сторону. В зависимости от конкретного момента происходит увеличение/уменьшение показателей объема камер, что вызывает всасывание/выдавливание жидкости. Она поступает в расположенное возле основания диска окошко, после чего начинает движение по специальным каналам.
Отличительной особенностью насосных механизмов с наклонной конструкцией блока выступает возможность механического воздействия на интенсивность хода поршневых механизмов. При изменении угла наклона цилиндрового блока происходит корректировка исходного объема.
Система поршневого гидронасоса представляет собой сложно организованную систему, требующую бережного отношения и своевременного ухода. Для обеспечения нормальных пропускных параметров требуется периодически обеспечивать комплекс профилактических мероприятий.
Рекомендации по уходу за насосами
Для циркуляции жидкости в должном объеме и обеспечения нормального функционирования механизма требуется обеспечить регулярную промывку. Профилактические работы выполняются при помощи керосинового состава, а с каждым пазом цилиндров работают с использованием притира из чугунного сплава.
Необходимо проявлять осторожность при взаимодействии с группой поршней, используя для чистки специальное масло. Нельзя использовать абразивные составы, так как они могут привести к повреждениям покрытия. Процесс восстановления рабочих элементов выполняется на станке с функцией шлифовки.
Ремонтные работы могут быть затруднены в случае возникновения на гидравлическом приборе крупных повреждений в виде значительных трещин, вмятин и сколов. Использовать механические способы нецелесообразно при присутствии на поверхностях цилиндров больших задир. Аналогичная проблема возникнет при искривлении поршневых элементов и нарушении геометрии.
Преимущества гидравлического оборудования
Для аксиально-поршневых моделей характерна сложное устройство и принцип функционирования, но они обладают внушительным списком достоинств.Преимуществами механизмов принято считать:
- небольшой вес приборов, что обеспечивает легкость эксплуатации и упрощает задачу по замене гидронасоса;
- возможность обеспечения регулировки частоты вращательных движений вала;
- небольшой размер элементов управления, что обуславливает незначительную инерцию;
- отличные показатели производительности и возможность работы под нагрузками, а скорость вращательных движений вала находится в диапазоне значений 500—4 000 об/мин;
- выдерживание в системе значительного давления с уровнем до 40 мегапаскалей;
- отличная герметичность конструкции камер благодаря минимальному размеру зазоров, существующими между блоками;
- возможность изменения направления движения рабочей смеси.
Недостатком гидравлических насосов считается высокая цена приборов и отдельных деталей. В процессе работы система может издавать существенный уровень шума в случае при высоком давлении. Для проведения комплекса ремонтных работ потребуется обратиться в центр обслуживания, который имеет в распоряжении профильное оборудование.
Насосы гидравлической группы характеризуются широкой сферой использования, а их эксплуатация не вызывает значительных проблем. Комплектующие имеются в свободной продаже, а для исключения недоразумений рекомендуется приобретать запасные части у проверенных производителей.