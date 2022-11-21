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Как купить квартиру в ЖК от застройщика в Актау

Просмотров:51 Опубликовано: Вчера, 14:25
Как купить квартиру в ЖК от застройщика в Актау

Покупка квартиры от застройщика – это приобретение современного и комфортного жилья, которое будет радовать не одно поколение жильцов. Жилые комплексы, возводимые в последние годы в Актау, представляют баланс функциональности, удобства и престижа. Именно поэтому покупатели отдают предпочтение новостройкам, построенным в соответствии последних строительных, технологичных и архитектурных тенденций.


В статье расскажем, как происходит покупка первичного жилья, какие документы потребуются от покупателя и, самое главное, где казахстанцам искать безопасные предложения.



Покупка квартиры в новостройке


Процесс приобретения жилья начинается с выбора. Полная база объектов первичной недвижимости Актау представлена на сайте, где покупатель выбирает квартиру согласно своим требованиям и возможностям.


Следующий шаг - встреча с представителем застройщика. На этом этапе происходит просмотр объекта, изучение документации, обсуждение цены и определение способа расчета. И в этом состоит одно из главных преимуществ покупки первички – «гибкость» в действиях. То есть покупателю предоставляется свобода в выборе планировки, этажа, способах оплаты (от внесения полной суммы сразу до ипотеки на десятилетия) и даже стоимости объекта.


Завершающая стадия процесса – заключение договора, нотариальное заверение и оформление недвижимости в собственность.


Чтобы пройти весь путь быстро и избежать возможных трудностей, обращайте внимание на важные моменты:



  • Репутация и надежность застройщика.

  • Соответствие объекта недвижимости заявленным показателям.

  • «Чистота» строительной документации (наличие лицензии, документов на земельный участок, проектной декларации на дом).


Помните, любая ошибка может привести к плачевным последствиям, как в финансовом, так и в психологическом плане.


Как купить квартиру в ЖК от застройщика в Актау

Пакет документов покупателя


Для покупки квартиры в Актау нужно подготовить пакет документов:



  • Оригинал паспорта.

  • Свидетельство о браке (если покупатель состоит в официально зарегистрированных отношениях).

  • Договор инвестирования.

  • Акт приема жилого объекта.

  • Техпаспорт.

  • Документ от застройщика, что дом введен в эксплуатацию или находится в процессе строительства (для случаев покупки жилья в строящемся ЖК).


Без этих документов оформить акт приема-передачи недвижимости не удастся.


После покупки квартиры девелопер предоставляет акт приема-передачи жилого объекта и передает ключи собственнику. Новоиспеченному владельцу квартиры нужно поставить объект недвижимости на учет в кадастровом реестре. С этого момента собственник может распоряжаться приобретенным обьектом недвижимости.


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