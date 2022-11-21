Как купить квартиру в ЖК от застройщика в Актау

Покупка квартиры от застройщика – это приобретение современного и комфортного жилья, которое будет радовать не одно поколение жильцов. Жилые комплексы, возводимые в последние годы в Актау, представляют баланс функциональности, удобства и престижа. Именно поэтому покупатели отдают предпочтение новостройкам, построенным в соответствии последних строительных, технологичных и архитектурных тенденций.

В статье расскажем, как происходит покупка первичного жилья, какие документы потребуются от покупателя и, самое главное, где казахстанцам искать безопасные предложения.

Покупка квартиры в новостройке

Процесс приобретения жилья начинается с выбора. Полная база объектов первичной недвижимости Актау представлена на сайте, где покупатель выбирает квартиру согласно своим требованиям и возможностям.

Следующий шаг - встреча с представителем застройщика. На этом этапе происходит просмотр объекта, изучение документации, обсуждение цены и определение способа расчета. И в этом состоит одно из главных преимуществ покупки первички – «гибкость» в действиях. То есть покупателю предоставляется свобода в выборе планировки, этажа, способах оплаты (от внесения полной суммы сразу до ипотеки на десятилетия) и даже стоимости объекта.

Завершающая стадия процесса – заключение договора, нотариальное заверение и оформление недвижимости в собственность.

Чтобы пройти весь путь быстро и избежать возможных трудностей, обращайте внимание на важные моменты:



Репутация и надежность застройщика.



Соответствие объекта недвижимости заявленным показателям.



«Чистота» строительной документации (наличие лицензии, документов на земельный участок, проектной декларации на дом).



Помните, любая ошибка может привести к плачевным последствиям, как в финансовом, так и в психологическом плане.

Пакет документов покупателя

Для покупки квартиры в Актау нужно подготовить пакет документов:



Оригинал паспорта.



Свидетельство о браке (если покупатель состоит в официально зарегистрированных отношениях).



Договор инвестирования.



Акт приема жилого объекта.



Техпаспорт.



Документ от застройщика, что дом введен в эксплуатацию или находится в процессе строительства (для случаев покупки жилья в строящемся ЖК).



Без этих документов оформить акт приема-передачи недвижимости не удастся.

После покупки квартиры девелопер предоставляет акт приема-передачи жилого объекта и передает ключи собственнику. Новоиспеченному владельцу квартиры нужно поставить объект недвижимости на учет в кадастровом реестре. С этого момента собственник может распоряжаться приобретенным обьектом недвижимости.