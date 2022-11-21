Как купить квартиру в ЖК от застройщика в Актау

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Покупка квартиры от застройщика – это приобретение современного и комфортного жилья, которое будет радовать не одно поколение жильцов. Жилые комплексы, возводимые в последние годы в Актау, представляют баланс функциональности, удобства и престижа. Именно поэтому покупатели отдают предпочтение новостройкам, построенным в соответствии последних строительных, технологичных и архитектурных тенденций.
В статье расскажем, как происходит покупка первичного жилья, какие документы потребуются от покупателя и, самое главное, где казахстанцам искать безопасные предложения.
Процесс приобретения жилья начинается с выбора. Полная база объектов первичной недвижимости Актау представлена на сайте, где покупатель выбирает квартиру согласно своим требованиям и возможностям.
Следующий шаг - встреча с представителем застройщика. На этом этапе происходит просмотр объекта, изучение документации, обсуждение цены и определение способа расчета. И в этом состоит одно из главных преимуществ покупки первички – «гибкость» в действиях. То есть покупателю предоставляется свобода в выборе планировки, этажа, способах оплаты (от внесения полной суммы сразу до ипотеки на десятилетия) и даже стоимости объекта.
Завершающая стадия процесса – заключение договора, нотариальное заверение и оформление недвижимости в собственность.
Чтобы пройти весь путь быстро и избежать возможных трудностей, обращайте внимание на важные моменты:
Помните, любая ошибка может привести к плачевным последствиям, как в финансовом, так и в психологическом плане.
Для покупки квартиры в Актау нужно подготовить пакет документов:
Без этих документов оформить акт приема-передачи недвижимости не удастся.
После покупки квартиры девелопер предоставляет акт приема-передачи жилого объекта и передает ключи собственнику. Новоиспеченному владельцу квартиры нужно поставить объект недвижимости на учет в кадастровом реестре. С этого момента собственник может распоряжаться приобретенным обьектом недвижимости.
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