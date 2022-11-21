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Санатории Кавказских Минеральных Вод с колоритом Казахстана

Просмотров:63 Опубликовано: Вчера, 14:45

Санатории Кавказских Минеральных Вод с колоритом Казахстана


Кавказские Минеральные Воды — знаменитые бальнеологические курорты России. Основу лечения здесь составляет климатотерапия, и в первую очередь используются целебные свойства местных нарзанов. Их уникальный химический состав не имеет аналогов во всем мире.


На КМВ расположены две многопрофильные здравницы с казахским колоритом:



  • Санаторий «Казахстан» — одно из любимых мест отдыха казахстанцев, входит в систему Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан. Здравница находится в Ессентуках — самом известном курорте Кавминвод.

  • Пансионат с лечением «Геолог Казахстана» построен в 1964 году по инициативе Халела Узбекгаева — министра геологии Казахской ССР. Здравница находится в Железноводске, в окружении естественного леса.


Здесь даже Новый год встречают два раза: по времени Москвы и Астаны.

Преимущества санатория «Казахстан»


Здравница после капитального ремонта, поэтому здесь все новое, современное, технологичное. Уровень сервиса 4*, а значит в санатории созданы все условия для полноценного отдыха и комфортного проживания.


Гости здравницы приезжают в «Казахстан» по несколько раз. Среди всех достоинств санатория отдыхающие выделяют следующее:



  • Собственная территория здравницы 8 га: очень красивая, благоустроенная, располагает к ежедневным прогулкам.

  • Все корпуса соединены теплыми переходами, поэтому посещать процедуры комфортно в любую погоду.

  • Большинство номеров оформлены в казахском стиле, что придает здравнице особую изюминку.

  • Все надписи в санатории на трех языках: русском, казахском, английском.

  • Питание в 2 смены, поэтому нет большого скопления людей в обеденных залах.

  • Все блюда очень вкусные, порции большие, меню разнообразное.

  • Дети до 6 лет могут жить с родителями в санатории бесплатно. При желании можно дополнительно оплатить для ребенка питание.

  • Здравница расположена в Курортной зоне Ессентуков, поэтому здесь спокойно и практически нет машин.


Честный видеообзор санатория «Казахстан», г. Ессентуки:



Преимущества пансионата «Геолог Казахстана»


Пансионат находится вдали от городской суеты и шума. Это отличное место для тех, кто хочет сменить обстановку и отдохнуть в живописном месте.


Отдыхающие называют следующие преимущества «Геолога Казахстана»:



  • Недорогой отдых с лечением многих заболеваний.

  • Минеральная вода «Славяновская» считается одной из самых вкусных на КМВ. А бювет с этим нарзаном расположен прямо на территории пансионата.

  • Для детей и подростков летом работает лечебно-оздоровительный лагерь.

  • Возможно размещение с животными.


Видеообзор пансионата «Геолог Казахстана», г. Железноводск:



Лечение в кавминводских санаториях


Санаторий «Казахстан»


В санатории «Казахстан» лечат заболевания по всем основным профилям: желудочно-кишечный тракт, нервная система, урология, гинекология, опорно-двигательный аппарат, ЛОР-органы. Главное достоинство здравницы — медицинская база с современным лечебно-диагностическим оборудованием. Здесь работают врачи высшей категории с большим опытом работы.


Приехать на лечение в санаторий «Казахстан» можно с уже готовой санаторно-курортной картой (оформляется у терапевта по месту жительства) или пройти все необходимые исследования в здравнице. Для этого в диагностическом отделении можно сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ и т.д.


Кроме стандартных санаторно-курортных методов лечения в «Казахстане» применяются инновационные и нетрадиционные методики: сокотерапия, натуротерапия, апитерапия, гирудотерапия.


Лечение назначается индивидуально, с учетом основного и сопутствующих заболеваний, а также возможных противопоказаний. Разработано 15 лечебных программ по самым распространенным заболеваниям. Есть даже спецпрограмма для онкобольных, что редко встречается в санаториях.


Пансионат «Геолог Казахстана»


Основные профили лечения: желудочно-кишечный тракт и мочеполовая система. Но медицинская база здравницы позволяет также лечить заболевания нервной системы, эндокринных желез, сосудов, опорно-двигательного аппарата, кожи.


Железноводск — курорт бальнеологический, поэтому лечение основано на целебных свойствах местных нарзанов — «Славяновская» и «Смирновская». Врачи назначают минеральные воды для питьевого лечения, а также для проведения водных процедур и орошений.


В пансионате есть клинико-биохимическая лаборатория, кабинет массажа, ингаляторий, отделение физиотерапии, стоматологический и зубопротезный кабинеты, круглосуточный медицинский пост. Для лечения пациентов применяются современные методики, в том числе магнитотерапия и спелеотерапия.


Санатории для отдыха и релакса


Отдыхающие выбирают «Казахстан» и «Геолог Казахстана» не только из-за первоклассной медицинской базы, но потому, что здесь созданы идеальные условия для полноценного отдыха. В номерах есть все необходимое для комфортного размещения. В свободное время можно выбрать досуг согласно своим предпочтениям.


Для активного отдыха обустроены спортивные площадки, тренажерный зал, регулярно проводятся дискотеки. Можно съездить на интересную экскурсию по Кавказу, покататься на велосипедах, сыграть в бильярд или устроить соревнования по настольному теннису.


Бассейн санатория «Казахстан» выполнен в форме казахской юрты. Гости здравницы отмечают необычное оформление, массажные гидроустановки, удобные лежаки. Особенно приятно поплавать в бассейне после инфракрасной сауны. Релаксации способствуют даже лечебные процедуры. Например, после барокамеры и прессотерапии чувствуются небывалая легкость и умиротворение.

Косметологические процедуры тоже способствуют расслаблению, при этом делают кожу красивой и подтянутой, помогают избавиться от целлюлита и признаков преждевременного старения.


Санаторий «Казахстан» и пансионат «Геолог Казахстана» — идеальное решение, чтобы хорошо отдохнуть и поправить здоровье.


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