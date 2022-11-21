Санатории Кавказских Минеральных Вод с колоритом Казахстана

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Кавказские Минеральные Воды — знаменитые бальнеологические курорты России. Основу лечения здесь составляет климатотерапия, и в первую очередь используются целебные свойства местных нарзанов. Их уникальный химический состав не имеет аналогов во всем мире.
На КМВ расположены две многопрофильные здравницы с казахским колоритом:
Здесь даже Новый год встречают два раза: по времени Москвы и Астаны.
Здравница после капитального ремонта, поэтому здесь все новое, современное, технологичное. Уровень сервиса 4*, а значит в санатории созданы все условия для полноценного отдыха и комфортного проживания.
Гости здравницы приезжают в «Казахстан» по несколько раз. Среди всех достоинств санатория отдыхающие выделяют следующее:
Честный видеообзор санатория «Казахстан», г. Ессентуки:
Пансионат находится вдали от городской суеты и шума. Это отличное место для тех, кто хочет сменить обстановку и отдохнуть в живописном месте.
Отдыхающие называют следующие преимущества «Геолога Казахстана»:
Видеообзор пансионата «Геолог Казахстана», г. Железноводск:
В санатории «Казахстан» лечат заболевания по всем основным профилям: желудочно-кишечный тракт, нервная система, урология, гинекология, опорно-двигательный аппарат, ЛОР-органы. Главное достоинство здравницы — медицинская база с современным лечебно-диагностическим оборудованием. Здесь работают врачи высшей категории с большим опытом работы.
Приехать на лечение в санаторий «Казахстан» можно с уже готовой санаторно-курортной картой (оформляется у терапевта по месту жительства) или пройти все необходимые исследования в здравнице. Для этого в диагностическом отделении можно сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ и т.д.
Кроме стандартных санаторно-курортных методов лечения в «Казахстане» применяются инновационные и нетрадиционные методики: сокотерапия, натуротерапия, апитерапия, гирудотерапия.
Лечение назначается индивидуально, с учетом основного и сопутствующих заболеваний, а также возможных противопоказаний. Разработано 15 лечебных программ по самым распространенным заболеваниям. Есть даже спецпрограмма для онкобольных, что редко встречается в санаториях.
Основные профили лечения: желудочно-кишечный тракт и мочеполовая система. Но медицинская база здравницы позволяет также лечить заболевания нервной системы, эндокринных желез, сосудов, опорно-двигательного аппарата, кожи.
Железноводск — курорт бальнеологический, поэтому лечение основано на целебных свойствах местных нарзанов — «Славяновская» и «Смирновская». Врачи назначают минеральные воды для питьевого лечения, а также для проведения водных процедур и орошений.
В пансионате есть клинико-биохимическая лаборатория, кабинет массажа, ингаляторий, отделение физиотерапии, стоматологический и зубопротезный кабинеты, круглосуточный медицинский пост. Для лечения пациентов применяются современные методики, в том числе магнитотерапия и спелеотерапия.
Отдыхающие выбирают «Казахстан» и «Геолог Казахстана» не только из-за первоклассной медицинской базы, но потому, что здесь созданы идеальные условия для полноценного отдыха. В номерах есть все необходимое для комфортного размещения. В свободное время можно выбрать досуг согласно своим предпочтениям.
Для активного отдыха обустроены спортивные площадки, тренажерный зал, регулярно проводятся дискотеки. Можно съездить на интересную экскурсию по Кавказу, покататься на велосипедах, сыграть в бильярд или устроить соревнования по настольному теннису.
Бассейн санатория «Казахстан» выполнен в форме казахской юрты. Гости здравницы отмечают необычное оформление, массажные гидроустановки, удобные лежаки. Особенно приятно поплавать в бассейне после инфракрасной сауны. Релаксации способствуют даже лечебные процедуры. Например, после барокамеры и прессотерапии чувствуются небывалая легкость и умиротворение.
Косметологические процедуры тоже способствуют расслаблению, при этом делают кожу красивой и подтянутой, помогают избавиться от целлюлита и признаков преждевременного старения.
Санаторий «Казахстан» и пансионат «Геолог Казахстана» — идеальное решение, чтобы хорошо отдохнуть и поправить здоровье.
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