Санатории Кавказских Минеральных Вод с колоритом Казахстана

Кавказские Минеральные Воды — знаменитые бальнеологические курорты России. Основу лечения здесь составляет климатотерапия, и в первую очередь используются целебные свойства местных нарзанов. Их уникальный химический состав не имеет аналогов во всем мире.

На КМВ расположены две многопрофильные здравницы с казахским колоритом:



Санаторий «Казахстан» — одно из любимых мест отдыха казахстанцев, входит в систему Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан. Здравница находится в Ессентуках — самом известном курорте Кавминвод.

— одно из любимых мест отдыха казахстанцев, входит в систему Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан. Здравница находится в Ессентуках — самом известном курорте Кавминвод.

Пансионат с лечением «Геолог Казахстана» построен в 1964 году по инициативе Халела Узбекгаева — министра геологии Казахской ССР. Здравница находится в Железноводске, в окружении естественного леса.



Здесь даже Новый год встречают два раза: по времени Москвы и Астаны.

Преимущества санатория «Казахстан»

Здравница после капитального ремонта, поэтому здесь все новое, современное, технологичное. Уровень сервиса 4*, а значит в санатории созданы все условия для полноценного отдыха и комфортного проживания.

Гости здравницы приезжают в «Казахстан» по несколько раз. Среди всех достоинств санатория отдыхающие выделяют следующее:



Собственная территория здравницы 8 га: очень красивая, благоустроенная, располагает к ежедневным прогулкам.



Все корпуса соединены теплыми переходами, поэтому посещать процедуры комфортно в любую погоду.



Большинство номеров оформлены в казахском стиле, что придает здравнице особую изюминку.



Все надписи в санатории на трех языках: русском, казахском, английском.



Питание в 2 смены, поэтому нет большого скопления людей в обеденных залах.



Все блюда очень вкусные, порции большие, меню разнообразное.



Дети до 6 лет могут жить с родителями в санатории бесплатно. При желании можно дополнительно оплатить для ребенка питание.



Здравница расположена в Курортной зоне Ессентуков, поэтому здесь спокойно и практически нет машин.



Честный видеообзор санатория «Казахстан», г. Ессентуки:

Преимущества пансионата «Геолог Казахстана»

Пансионат находится вдали от городской суеты и шума. Это отличное место для тех, кто хочет сменить обстановку и отдохнуть в живописном месте.

Отдыхающие называют следующие преимущества «Геолога Казахстана»:



Недорогой отдых с лечением многих заболеваний.



Минеральная вода «Славяновская» считается одной из самых вкусных на КМВ. А бювет с этим нарзаном расположен прямо на территории пансионата.



Для детей и подростков летом работает лечебно-оздоровительный лагерь.



Возможно размещение с животными.



Видеообзор пансионата «Геолог Казахстана», г. Железноводск:

Лечение в кавминводских санаториях

Санаторий «Казахстан»

В санатории «Казахстан» лечат заболевания по всем основным профилям: желудочно-кишечный тракт, нервная система, урология, гинекология, опорно-двигательный аппарат, ЛОР-органы. Главное достоинство здравницы — медицинская база с современным лечебно-диагностическим оборудованием. Здесь работают врачи высшей категории с большим опытом работы.

Приехать на лечение в санаторий «Казахстан» можно с уже готовой санаторно-курортной картой (оформляется у терапевта по месту жительства) или пройти все необходимые исследования в здравнице. Для этого в диагностическом отделении можно сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ и т.д.

Кроме стандартных санаторно-курортных методов лечения в «Казахстане» применяются инновационные и нетрадиционные методики: сокотерапия, натуротерапия, апитерапия, гирудотерапия.

Лечение назначается индивидуально, с учетом основного и сопутствующих заболеваний, а также возможных противопоказаний. Разработано 15 лечебных программ по самым распространенным заболеваниям. Есть даже спецпрограмма для онкобольных, что редко встречается в санаториях.

Пансионат «Геолог Казахстана»

Основные профили лечения: желудочно-кишечный тракт и мочеполовая система. Но медицинская база здравницы позволяет также лечить заболевания нервной системы, эндокринных желез, сосудов, опорно-двигательного аппарата, кожи.

Железноводск — курорт бальнеологический, поэтому лечение основано на целебных свойствах местных нарзанов — «Славяновская» и «Смирновская». Врачи назначают минеральные воды для питьевого лечения, а также для проведения водных процедур и орошений.

В пансионате есть клинико-биохимическая лаборатория, кабинет массажа, ингаляторий, отделение физиотерапии, стоматологический и зубопротезный кабинеты, круглосуточный медицинский пост. Для лечения пациентов применяются современные методики, в том числе магнитотерапия и спелеотерапия.

Санатории для отдыха и релакса

Отдыхающие выбирают «Казахстан» и «Геолог Казахстана» не только из-за первоклассной медицинской базы, но потому, что здесь созданы идеальные условия для полноценного отдыха. В номерах есть все необходимое для комфортного размещения. В свободное время можно выбрать досуг согласно своим предпочтениям.

Для активного отдыха обустроены спортивные площадки, тренажерный зал, регулярно проводятся дискотеки. Можно съездить на интересную экскурсию по Кавказу, покататься на велосипедах, сыграть в бильярд или устроить соревнования по настольному теннису.

Бассейн санатория «Казахстан» выполнен в форме казахской юрты. Гости здравницы отмечают необычное оформление, массажные гидроустановки, удобные лежаки. Особенно приятно поплавать в бассейне после инфракрасной сауны. Релаксации способствуют даже лечебные процедуры. Например, после барокамеры и прессотерапии чувствуются небывалая легкость и умиротворение.

Косметологические процедуры тоже способствуют расслаблению, при этом делают кожу красивой и подтянутой, помогают избавиться от целлюлита и признаков преждевременного старения.

Санаторий «Казахстан» и пансионат «Геолог Казахстана» — идеальное решение, чтобы хорошо отдохнуть и поправить здоровье.