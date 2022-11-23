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Основные показания к проведению компьютерной томографии

Просмотров:37 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Основные показания к проведению компьютерной томографии

Современной технологией рентгенологического исследования выступает компьютерная томография или сокращенно КТ. Результаты обследования позволяют оценить характер изменений тканей и внутренних органов, что позволяет поставить диагноз в максимально короткие сроки. Данные в дальнейшем используются врачами с учетом сведений, получаемых при помощи иных видов исследований. Стоимость представленного на рынке оборудования во многом определяется функциональностью и известностью производителя, а общее представление позволит получить раздел КТ аппараты цена.

Особенности метода компьютерной томографии


Томограмма при проведении КТ выступает своеобразной картой, демонстрирующей особенности рентгеновского излучения. Для правильного толкования результатов требуется наличие знаний и практический опыт работы. Немаловажную роль играет качество сотрудничества врача-рентгенолога с узкими специалистами, так как оно напрямую определяет точность диагноза.

Специалисту требуется провести визуальный анализ и денситометрическое исследование на основании полученных данных. Вместе с итоговым заключением предоставляются компьютерные томограммы. Их нельзя рассматривать в качестве объектов, которые могут позволить поставить безошибочный диагноз. Они выступают в качестве материала, способного проиллюстрировать состояние организма пациента.

Современные методы компьютерной томографии принято делить на следующие группы:
  • традиционная — одномоментно происходит сканирование только одного среза;
  • спиральная — съемка выполняется со всего объекта исследования, после чего происходит реконструкция различных срезов.


Спиральную методику принято разделять на односрезовую и многослойную, а последний вид КТ позволяет реконструировать от 2-х до 6 срезов. При сканировании происходит постоянное вращение трубки по спирали, а прибор выступает источником генерирующегося рентгеновского излучения. Параллельно осуществляется движение поверхности поступательного характера, на которой расположен проходящий обследование пациент. Оно направлено через гентри, то есть апертуру устройства сканирования.

В чем преимущества компьютерной томографии спирального типа


Традиционную КТ принято называть «золотой стандарт», а такие рентгенологического исследования часто проводят в больницах многопрофильного типа.

Преимуществами оборудования спирального вида принято считать:

1. Высокие скоростные показатели сбора информации.

При непродолжительном задерживании дыхания длительностью до 20 с можно получать снимки анатомических областей, в том числе живота, органов дыхания и иных зон. При мультисрезовом методе временные показатели снижаются до 8—10 с, что положительно влияет на качество изображения. Обследуемые пациенты производят меньше непроизвольных движений, связанных с глотанием, дыханием и перистальтикой. Оборудование позволяет работать с пациентами, имеющими нарушения в работе органов дыхания и находящимися в тяжелых или бессознательных состояниях.

2. Значительная область анатомического покрытия.

КТ спирального типа может одновременно исследовать несколько областей, в том числе грудную зону, живот, шейный и позвоночный отделы.

3. Точность разрешения.

Более высокоточные результаты получаются благодаря уменьшению общей толщины среза и улучшения сочетания факторов шум/сигнал. Специалист получает возможность формировать «изотропные» снимки, которые в дальнейшем можно применять для проведения повторного процесса реконструкции томограмм. Материалы часто используются для получения 3-D моделей тканей и органов.
Наилучшими показателями разрешающей способности (0,4 мм) обладают мультисрезовые КТ-аппараты, способные формировать одновременно 64 среза. Модели трехмерного типа способны наглядно демонстрировать особенности и характер распространения патологий, а также максимально точно планировать пособия для хирургов. Они выполнять различные виды «виртуальных исследований», в то числе синусоскопию, бронхоскопию и ирригоскопию. Полученные с их помощью данные способствуют повышению потенциала метода диагностики.

4. Снижение лучевой нагрузки.

Современное оборудование для проведения спиральной КТ позволяет снижать нагрузку излучения и одновременно обеспечивают эффект «утилизации».

Например, для модели General Electric F/xi при сканировании характерны следующие значения:

  • голова — 33 мГр;
  • грудь и шейный отдел — 19 мГр;
  • живот — 14 мГр;
  • конечности и тазовая область — 9 мГр.


В сравнении с традиционным методом нагрузка при применении спирального КТ в среднем на 30% меньше. Если одновременно проводится исследование нескольких зон, то получаемые пациентом излучения не суммируются.

Благодаря новым технологиям врачи могут выполнять КТ-коронароангиографию, получая четкие изображения артерий. В результате они имеют в арсенале не только снимки стенок сосудов, а могут оценивать характер и особенности просвета.

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